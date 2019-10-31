Bạn có biết: bà bầu ăn sữa chua nha đam được không?

Phần bên trong nha đam có màu trong suốt và kết cấu như thạch, gọi là gel nha đam. Gel nha đam từ lâu đã được biết đến như một loại thuốc bôi làm lành nhanh các vết thương ngoài da như các vết bỏng nhẹ. Gel nha đam đã được chứng minh có khả năng làm lành da nhanh hơn đến 9 ngày, cao hơn một số loại thuốc thông thường.

Chúng ta vẫn biết đến nha đam là một thành phần có trong một số món ăn với tác dụng thanh nhiệt, giải khát như chè nha đam, sữa chua nha đam... Không những thế, nha đam còn được coi là một “thần dược” từ thời cổ đại, có tác dụng làm dịu và làm lành vết thương vượt trội. Bạn cũng có thể dễ dàng thấy nha đam “xuất hiện” trong các mẹo vặt của các bà nội trợ, sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn, làm dịu vết bỏng hoặc vết côn trùng đốt. Một số công dụng thường thấy của nha đam nữa như sau:

Theo những nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học sức khỏe của Ethiopia, những sản phẩm chăm sóc răng miệng chiết xuất lô hội hoặc nước lô hội có thể thay thế an toàn và hiệu quả cho nước súc miệng. Thành phần vitamin C trong nha đam tự nhiên có thể ngăn chặn các mảng bám, hỗ trợ tình trạng chảy máu, sưng nướu.

Nha đam có khả năng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể, giúp lưu thông máu tốt hơn. Điều này cải thiện “sức đề kháng” của các tế bào, đồng thời vô hiệu hóa các vi khuẩn gây hại, chống nhiễm trùng, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Nhuận tràng, chống táo bón

Nha đam được ví như một vị “thuốc” nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ chống táo bón hiệu quả và tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều nước ép nha đam tươi trong ngày có thể khiến bạn bị tiêu chảy, nhất là với trẻ em và phụ nữ có thai.

Dưỡng sáng da, mờ thâm

Nha đam còn có tác dụng làm sáng da - Ảnh minh họa: Internet

Vì trong gel nha đam chứa nhiều acid cinnamic, vitamin và acid folic, là các chất có khả năng loại bỏ tế bào chết, kích thích sản sinh tế bào mới và tái tạo làn da mịn màng, trắng sáng.

Bà bầu ăn được sữa chua nha đam không ?

Bà bầu ăn sữa chua nha đam được không? - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận rằng, nha đam có những công dụng rất tốt cho người bình thường. Tuy nhiên, không có cái gì là tuyệt đối cả. Loại cây thiên nhiên tưởng chừng như rất lành tính này lại không thực sự phù hợp đối với bà bầu. Trong thời gian mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu phải hoàn toàn tránh xa các món ăn có nha đam, đặc biệt là sữa chua nha đam. Tại sao ư? Dưới đây là những lý do chính:

Kích thích co thắt dạ con

Sữa chua nha đam sẽ khiến cho tử cung co thắt nhiều và mạnh có thể khiến động thai hoặc sảy thai. Đặc biệt trong giai đoạn đầu của thai kỳ, co thắt dạ con là một điều vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Tác dụng như thuốc xổ

Chất anthraquinone trong nha đam có tác dụng kích thích nhu động của ruột già nếu dùng với số lượng nhỏ. Khi dùng với liều cao, chất này sẽ hoạt động như một thuốc xổ rất mạnh. Đây cũng là lý do vì sao sữa chua nha đam không phải là một loại thực phẩm thích hợp cho bà bầu.

Tụt huyết áp

Sữa chua nha đam gây tụt huyết áp ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng sữa chua nha đam liên tục sẽ khiến cho mẹ bầu bị giảm huyết áp. Huyết áp thấp cũng sẽ cản trở việc đưa các chất dinh dưỡng từ mẹ sang thai nhi.

Giảm lượng Kali trong máu

Việc đi tiểu nhiều hoặc tiêu chảy do dùng quá nhiều sữa chua nha đam có thể gây ra những tác hại đó là giảm Kali trong máu. Hạ Kali gây ra tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút ảnh hưởng không tốt đến mẹ bầu. Ngoài ra, điều này còn có thể tạo thành những biến chứng nguy hiểm như liệt cơ hoặc mất phản xạ gân xương.

Những mẹ bầu đang mắc bệnh tiểu đường thai kỳ

Tiểu đường lâu năm nên hết sức cẩn thận khi ăn các món ăn có thành phần nha đam chúng có thể khiến cho đường huyết bị giảm đột ngột.

Lựa chọn thay thế dành cho mẹ bầu

Với tất cả những dấu hiệu không tốt như trên, sữa chua nha đam chắc chắn là món ăn mà mẹ bầu sẽ phải “tạm” bỏ qua. Vậy bà bầu ăn sữa chua gì và có thể thay thế bằng những món ăn nào tương đương? Thay vì sử dụng những món ăn, thức uống có thành phần nha đam thì mẹ bầu nên chọn cho mình những thức uống khác được chia sẻ dưới đây:

Nước cam

Bổ sung sắt là yếu tố tiên quyết cho sức khỏe mẹ bầu cũng như sự phát triển toàn diện của thai nhi. Nước cam, chanh và bưởi cung cấp một lượng lớn vitamin c và chất sắt cho bà bầu. Thiếu sắt có thể dẫn đến hiện tượng còi xương cho bé và gây mất máu cho mẹ.

Nước cam cung cấp vitamin cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi bà bầu uống nước cam

– Nước cam nên uống sau khi ăn từ 1-2 tiếng, khi cơ thể không quá no cũng như quá đói, không nên uống nước cam vào buổi tối.

– Không nên uống quá nhiều nước cam trong một ngày.

– Cam dùng để vắt nên lựa cam tươi, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không nên chọn cam vàng tươi, bị rụng cuống vì cam này có thể bị chín ép. Cam chín tự nhiên thường sẽ chỉ hơi vàng phần đáy, có da bóng, cầm nặng tay.

Sinh tố sữa chua

Sinh tố sữa chua là thức uống tốt cho bà bầu. Nó vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất, vừa có khả năng giúp ổn định hệ tiêu hóa trong 3 tháng đầu thai nghén. Để bổ sung thêm lượng vitamin tự nhiên, bạn có thể kết hợp sinh tố sữa chua với một số loại trái cây thơm ngon

Nước dừa

Việc uống nước dừa sẽ là vị cứu tinh hoàn hảo cân bằng lại lượng nước ối cho thai phụ và cung cấp nhiều dưỡng chất cho bé yêu. Nước dừa không những cung cấp chất dinh dưỡng cho bà bầu mà còn có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, trong những tháng đầu của thai kỳ, mẹ bầu không nên uống nước dừa.

Nước dừa cung cấp 1 số khoáng chất cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 - 5 tháng thai kỳ thì bà bầu uống nước dừa có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó không những có lợi cho sức khỏe bà bầu, mà nó còn rất tốt cho thai nhi. Nhưng không phải vì thế mà bạn lạm dụng uống quá nhiều nước dừa. Theo các chuyên gia thì mỗi ngày bà bầu nên uống 1 quả dừa là tốt nhất.

Với các mẹ mang thai bình thường, có sức khỏe tốt, việc uống bổ sung 1 trái dừa mỗi ngày sẽ giúp mang lại những lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng một loại thực phẩm nào đó có thể gây mất cân đối dinh dưỡng. Việc nhiều bà bầu uống nước dừa thay cho nước lọc sẽ dễ gây đau bụng, khó tiêu.

Như vậy, bà bầu ăn sữa chua nha đam được không? Câu trả lời là không, chúng ta hãy thay bằng những món ăn, thức uống bổ dưỡng khác để mẹ và cả thai nhi luôn khỏe mạnh.