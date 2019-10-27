Bà bầu mới sinh nên ăn gì để lợi sữa và nhanh khỏe?

Trong món giò chứa nhiều protein, sắt và các vitamin có tác dụng bồi bổ máu, lưu thông khí huyết. Ăn móng giò sẽ giúp mẹ phục hồi nhanh và kích thích tuyến sữa hoạt động tốt hơn.

Bà bầu mới sinh nên ăn gì để sản xuất ra sữa. Câu trả lời nằm ở các loại thực phẩm giúp cơ thể mẹ sẽ tiết ra đủ hoocmon kích thích tuyến sữa và cơ trơn tuyến vú giúp bài tiết sữa. Các loại thực phẩm thích hợp sẽ hỗ trợ cơ thể điều chỉnh hàm lượng các hoocmon và khiến bầu vú sản xuất ra loại sữa có chất lượng cao. Vì vậy cần đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống của các mẹ sau sinh.

Hàm lượng canxi, đạm, sắt và protein trong hải sản cung cấp nhiều dinh dưỡng khiến cơ thể mẹ khỏe mạnh, các hoạt động sinh học diễn ra tốt, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất sữa được đều đặn và thơm ngon hơn. Đặc biệt, ăn hải sản không hề làm tanh sữa như các mẹ vốn tưởng nên không cần kiêng loại thực phẩm này.

Rau là loại thực phẩm giàu chất xơ, chất khoáng và các vitamin thiết yếu. Ăn nhiều rau giúp bổ sung các chất dinh dưỡng và làm các hoạt động chuyển hóa năng lượng diễn ra tốt hơn, vừa giúp tăng sữa cho mẹ lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt, nhiều mẹ sau sinh bị nóng trong khiến ảnh hưởng tới nguồn sữa, bản thân thì cũng dễ bị táo bón, sử dụng nhiều rau sẽ hạn chế tối đa nỗi lo này.

Ngũ cốc

Ngũ cốc chứa hàm lượng tinh bột, vitamin và chất khoáng cao giúp tăng quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lương, làm chất lượng sữa tốt hơn. Trong các loại ngũ cốc, gạo lứt là thực phẩm tốt nhất vì giàu vitamin từ B1, B2, B5, B6, canxi và chất sắt.

Đậu, lạc, vừng

Trong hầu hết các loại đậu, lạc, vừng có lượng đạm cao, hàm lượng chất béo tốt khiến cơ thể được tăng năng lượng và khả năng hấp thụ.

Các loại thịt

Các nhóm thịt, kể cả thịt trắng và thịt đỏ đều giàu vitamin, chất đạm và protein. Đây là nguồn bổ sung chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho cơ thể.

Hoa quả, trái cây

Các mẹ sau sinh nên ăn nhiều trái cây để bổ sung chất khoáng, chất xơ và vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh và chất lượng sữa tốt hơn.

Sau sinh nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu mới sinh nên ăn rau gì:

Rau ngót

Loại rau này có chứa loại chất giúp kích thích tử cung. Vì vậy sau sinh ăn rau ngót sẽ khiến các chất còn sót lại trong tử cung được đào thải ra khỏi cơ thể. Thêm vào đó, rau ngót có tác dụng kích thích sự hoạt động của hoocmon và tuyến sữa, giúp các mẹ luôn có đủ sữa nuôi bé ăn.

Rau mồng tơi

Mồng tơi đặc biệt chứa nhiều vitamin A, B, chất saponin và chất sắt nên cực kỳ tốt cho người mới sinh, không chỉ giúp chị em tăng cường sữa mà còn khiến sữa có chất lượng tốt hơn nhiều lần.

Giá đỗ

Giá đỗ rất giàu tinh bột, chất khoáng và vitamin giúp sữa giàu dinh dưỡng.

Mướp

Mướp là loại rau lành tính với khả năng giúp khí huyết lưu thông tốt, làm dịu các cơn đau do co thắt tử cung sau sinh.

Rau ngót rất tốt cho các mẹ mới sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu mới sinh nên ăn hoa quả gì:

Đu đủ

Đu đủ đặc biệt giàu hàm lượng protein, chất béo, chất chống oxy hóa và các loại vitamin A, B, C, D, E…Nên bổ sung thêm đu đủ trong các bữa ăn để sữa có giá trị dinh dưỡng cao hơn và cơ thể được bổ sung nhiều năng lượng hơn.

Chuối

Chuối chứa chất thúc đẩy tái tạo hồng cầu, vì vậy nên bổ sung chuối để bù vào lượng máu đã mất sau sinh, giảm hiện tượng táo bón. Ngoài ra lượng sắt trong chuối thấm vào sữa giúp phòng tránh các chứng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ sơ sinh.

Cam, quýt

Cam quýt cung cấp một lượng lớn vitamin C và canxi tuyệt vời cho cơ thể, Vừa cải thiện độ đàn hồi da, mạch máu, còn ngăn ngừa xuất huyết ở bà mẹ sau sinh.

Thanh long

Thanh long là loại quả tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể cho các mẹ sau sinh, đề phòng chức táo bón và nóng trong người.

Nên ăn nhiều đu đủ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu mới sinh mổ nên ăn gì:

Thực phẩm giàu khoáng chất

Các loại chất này giúp làm giảm nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình liền vết mổ. Protein có chức năng kích thích tái tạo da non, khiến vết mổ nhanh lành và không để lại sẹo lớn. Các loại vi lượng như sắt, kẽm, canxicó tác dụng cầm máu nên sẽ hạn chế tối đa việc xuất huyết sau sinh.

Bổ sung nhiều Vitamin C và Vitamin A

Vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương và tăng cường sức mạnh cho các mô lành. Vitamin A hoạt động như một chất chống oxy hóa, khiến tình trạng viêm nhiễm do chấn thương bị giảm xuống mức thấp nhất.

Ngoài ra, tăng cường dung nạp các loại thực phẩm lợi sữa và có tác dụng giảm cân tự nhiên như thịt nạc, rau củ quả, đậu lạc vừng, ngũ cốc,...

Nên bổ sung các chất giàu vitamin và chất khoáng - Ảnh minh họa: Internet

2. Các món ăn cho mẹ sau sinh

Móng giò hầm đậu, đủ đủ hoặc gạo nếp

Như đã phân tích ở trên, ba loại thực phẩm này đều rất giàu dinh dưỡng và tốt cho các mẹ sau sinh. Bạn có thể ninh móng giò kèm các loại đậu và gạo nếp (đậu xanh, đậu tương,…), hoặc ninh với đu đủ để món ăn thêm hấp dẫn.

Rau ngót nấu thịt bằm

Rau ngót là loại rau có ích nhất cho các mẹ mới sinh em bé. Kết hợp với các chất dinh dưỡng trong thịt bằm, đây sẽ là món ăn vừa dễ làm lại vừa lợi sữa.

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tình trạng táo bón sau sinh nở nhanh chóng. Đồng thời hàm lượng sắt cao giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu cho các mẹ.

Cháo gạo lứt

Cháo từ gạo lứt có đặc điểm dễ tiêu hóa, giải độc cơ thể, đồng thời nó cung cấp tối đa lượng tinh bột, các vi chất thiết yếu và hỗ trợ các mẹ lấy lại thân hình thon gọn thật nhanh chóng.

Thịt bò xào rau củ

Thịt bò nạc là nguồn bổ sung sắt, chất đạm và vitamin B12, giúp chống lại tình trạng thiếu máu và tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Móng giò hầm đậu giúp lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Bà bầu mới sinh nên kiêng ăn gì?

Xôi, đồ nếp

Mặc dù đồ nếp rất lợi sữa nhưng nó có tính nóng, khi ăn nhiều sẽ gây mụn nhọt, ợ hơi, mưng mủ ở vết khâu. Với các mẹ sinh mổ thì nên tránh loại đồ ăn này. Ngoài ra ăn nhiều đồ nếp dễ khiến tăng cân không kiểm soát, các chị em sẽ rất dễ bị phát phì và khó lấy lại vóc dáng.

Socola

Mặc dù là đồ ngọt nhưng socola sẽ chứa một lượng nhỏ cafein làm bạn mất sữa.

Thịt chó

Loại thịt này có tính nóng, đặc biệt không tốt cho sản phụ, dễ khiến các chị em bị táo bón.

Sầu riêng

Ngoài việc có tính nóng thì sầu riêng còn có rất nhiều đường, khiến các mẹ bị nổi mụn, lây qua đường sữa cũng khiến các bé dễ bị nóng hơn, do đó cần hạn chế trong thời gian cho con bú.

Và một vài loại rau gây mất sữa như: bắp cải, lá lốt, bạc hà, mùi tây, mướp đắng.

Xôi tuy lợi sữa nhưng có thể làm mưng mủ vết khâu mổ - Ảnh minh họa: Internet

Với các lời giải đáp cho câu hỏi bà bầu mới sinh nên ăn gì, hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức để chăm sóc tốt cho quá trình sau sinh của bản thân và gia đình. Vì sau sinh là giai đoạn cực kỳ quan trọng nên bạn không nên thờ ơ với chế độ ăn của mình. Một bữa ăn tốt không chỉ tăng cường dinh dưỡng cho mẹ mà còn làm lợi sữa, tăng cường chất lượng sữa để bé được nuôi lớn khỏe mạnh hơn. Hãy ghi nhớ những hướng dẫn của chúng tôi và thực hiện nó chính xác nhé.