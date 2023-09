Bà bầu ăn na mang lại lợi ích gì cho mẹ và bé? 

Quả na có tên khoa học là Annona squamosa, thuộc chi Annona, họ Annonaceae, là loại cây bản địa vùng nhiệt đới châu Mỹ. Hiện nay, na được trồng ở khắp nơi trên thế giới và Việt Nam cũng là một trong quốc gia trồng nhiều loại quả này. Trong 100gr thịt quả na chứa 64kcal, 82,5gr nước, 1,6gr protein, 35mg canxi, 45mg phốt pho, 36mg vitamin C, cùng nhiều vitamin nhóm B rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Vì vậy, bà bầu ăn na là sự lựa chọn hoàn hảo cho chị em phụ nữ đang trong thời gian thai kỳ và người suy nhược cơ thể vào cuối hạ đầu thu.

Điều chỉnh tâm lý cho bà bầu

Ăn na có tác dụng điều chỉnh tâm lý mẹ bầu

Phụ nữ mang thai thường có sự thay đổi về hormone, vì thế luôn cảm thấy khó chịu bởi các cơn ốm nghén và sự nặng nề của bản thân. Những điều này dẫn đến sự thay đổi tâm lý thất thường, hay cáu bẳn cũng như dễ xúc động. Mỗi một sự thay đổi tâm lý của mẹ đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Nhưng khi được bổ sung nguồn vitamin B6 trong quả na sẽ giúp cơ thể trình tổng hợp GABA - đây là chất giúp giảm căng thẳng, stress, giúp tâm trạng của mẹ bầu ổn định hơn.

Lợi sữa cho mẹ sau sinh

Quả na luôn có mặt trong top những loại quả giúp lợi sữa. Trong loại quả này chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp mẹ gọi sữa về đồng thời tăng cường chất lượng sữa, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé yêu.

Duy trì cân nặng thích hợp cho mẹ bầu

Ăn na sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng, điều chỉnh cân nặng, chống suy nhược khi mang thai. Đặc biệt, bà bầu tăng cân bình thường hay tăng cân quá mức vẫn có thể ăn na mà không lo béo phì. Không chỉ tốt cho cân nặng và sức khỏe của mẹ, mà na còn tốt cho sự phát triển của thai nhi. Vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C và khoáng chất trong loại quả này sẽ giúp tăng hệ miễn dịch, hỗ trợ sự phát triển của hệ thống thần kinh thai nhi.

Ngoài ra, ăn na còn giúp làm giảm giảm nguy cơ sinh non và giảm đau đớn khi đẻ. Vì vậy, bên cạnh mãng cầu xiêm, xoài, việt quất, dâu tây, cherry, kiwi, bưởi, lựu… mẹ bầu hãy bổ sung na vào trong danh sách những loại trái cây tốt để cung cấp cũng như làm phong phú hơn các dưỡng chất cần thiết trong cơ thể, nâng cao sức khỏe tổng thể trong thời gian mang thai.

Bà bầu ăn na đúng cách để thai kỳ khỏe mạnh

Mặc dù quả na có nhiều tác dụng tốt cho bà bầu và thai nhi, nhưng phải ăn đúng cách thì mới đạt lợi ích tối đa cũng như tránh những tác dụng không mong muốn xảy ra. Do đó, bà bầu ăn na có tốt không còn phụ thuộc rất lớn vào cách ăn của bà bầu. Theo đó, khi mang thai, bạn chỉ nên ăn mỗi ngày 1 quả na là hợp lý.

Mỗi ngày mẹ bầu chỉ nên ăn 1 quả na

Việc ăn mỗi ngày 1 quả na sẽ không làm bà bầu bị tăng đường huyết, kể cả những người bị đái tháo đường thai kỳ. Vì thế, nếu được mẹ bầu nên ăn na vào bữa phụ thay thế cho các loại bánh kẹo ngọt, đồ ăn nhanh để đảm bảo được nạp các thành phần dinh dưỡng tự nhiên vào trong cơ thể.

Trong trường hợp mẹ bầu “nghiện” na khi mang thai thì cũng phải kìm hãm, tuyệt đối không ăn quá so với hàm lượng cho phép. Do na có vị ngọt chua, tính ấm nếu ăn nhiều quá có thể sẽ gây nóng, táo bón, mọc mụn. Vì vậy, chị em nào đang còn thắc mắc bà bầu ăn na nhiều có tốt không cũng như bà bầu ăn na có tác dụng gì? Hy vọng sau khi đọc đến đây đã tìm ra câu trả lời và gỡ được những mối bận tâm trong lòng.

Cách chọn na ngon cho bà bầu thưởng thức

Bạn nên chọn những quả na to tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt, vỏ không có đốm đen. Bên cạnh đó là nên mua na có nguồn gốc xuất xứ, để tránh được việc na bị phun thuốc trừ sâu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Còn những quả na có nhiều vảy trắng, nhiều vết nứt nẻ, bị chảy nước - đây là những quả thường bị thối, có sâu bên trong, mẹ bầu tuyệt đối không nên mua.

Quả nào to, tròn, mắt to, kẽ mắt trắng thì nên chọn

Sau khi mua na về, mẹ hãy rửa sạch, để ráo sau đó bóc tách vỏ rồi ăn. Trong quá trình ăn, mẹ bầu cần lưu ý là không được cắn vỡ hạt na. Bởi hạt na có độc tính sqquamosten A, anoslin, neo – desacetyluvaricin, neo – anonin – B, neo- reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin... Điều này, ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của thai nhi trong bụng.

Trong trường hợp, khi ăn không may nuốt phải hạt thì mẹ bầu đừng lo lắng bởi lớp vỏ cứng dày bao bọc bên ngoài sẽ không làm hạt na phát độc ra ngoài.

3 tháng đầu mang thai nên ăn quả gì?

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu chủ yếu là bổ sung các loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ cho quá trình hình thành và sự phát triển của thai nhi. Vì thế, thời gian này, ngoài quả na, mẹ bầu có thể ăn thêm một số loại trái cây như:

Lựu

Lựu là một loại trái cây tốt, vô cùng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Lựu chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa tiền sản giật. Bên cạnh đó, loại quả này còn giúp ngăn ngừa rạn da hiệu quả. Nếu đem so sánh với việt quất và trà xanh thì hàm lượng chất chống oxy hóa trong lựu cao hơn rất nhiều. Do đó, hiện nay có rất nhiều sản phẩm dưỡng da, trị mụn… đều được chiết xuất từ lựu.

Lựu là 1 trong những loại trái cây tốt cho mẹ bầu

Kiwi

Kiwi là loại trái cây được xếp vào top những loại thực phẩm giàu vitamin C (tốt cho hệ miễn dịch và tăng cường sản xuất collagen, hỗ trợ phát triển xương, sụn và mạch máu cho thai nhi) và axit folic (giúp giảm 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh). Bên cạnh đó, loại trái cây này còn giàu vitamin E, canxi, sắt, magie, kali… làm giảm nguy cơ hình thành bệnh hen suyễn và eczema ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Do đó, trong quá trình mang thai mẹ hãy thường xuyên ăn loại quả này nhé!

Nho

Nho có vị chua ngọt tự nhiên là món ăn vặt dinh dưỡng cho những mẹ bầu bị ốm nghén, đây cũng là cách bổ sung chất lỏng hiệu quả cho cơ thể, bởi 85% nho là nước. Hàm lượng axit folic và vitamin B, vitamin C, vitamin A và hàng loạt chất chống oxy hóa chứa trong nho không kém gì kiwi. Vì thế, ăn nho trong thời gian thai kỳ cũng là cách bổ sung dinh dưỡng hiệu quả cho mẹ.

Ăn nho là cách cung cấp nước tự nhiên cho mẹ bầu

Cherry

Quả cherry có hàm lượng chất sắt khá cao, gấp khoảng 20 lần so với cam, táo. Loại quả này cũng chứa một lượng lớn melatonin, kích thích sự phát triển của tế bào. Do đó, ăn cherry thường xuyên sẽ giúp mẹ bầu tăng cường tuần hoàn máu tốt, cải thiện chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh những loại quả này, mẹ bầu có thể ăn thêm các loại trái cây khác như: táo, bơ, đu đủ, chín… đây là những loại trái cây “siêu phẩm” dinh dưỡng cho bà bầu, không chỉ trong 3 tháng đầu mà còn trong suốt thai kỳ.

Hy vọng, thông qua bài viết này đã giúp các bạn biết được bà bầu ăn na có được không và ăn những loại quả nào thì tốt, để từ đây xây dựng thực đơn dinh dưỡng hợp lý và có thai kỳ khỏe mạnh.