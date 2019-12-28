Thịt vịt kho với thứ này vừa hết sạch mùi hôi lại thơm mềm nức mũi, bay sạch cả nồi cơm

Quên vịt kho gừng đi, cách làm vịt kho bia này không những mềm ngon mà còn thơm ngọt, chẳng còn chút mùi hôi khó chịu nào.

Chỉ cần lưu ngay cách làm vịt kho bia này, bạn sẽ có ngay món ngon khó cưỡng, chồng con dù kén ăn đến mấy cũng gắp lia lịa, thổi bay nồi cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ngon với thịt vịt này:

Vịt rửa sạch để ráo, chặt miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- 1 con vịt khoảng 1,5kg.

- 1 lon bia.

- 1 củ gừng.

- 1 cánh hoa hồi.

- 2 lá nguyệt quế.

- Hành lá, ớt trái.

- Gia vị: Dầu ăn, muối, đường, tiêu, nước tương.

Các bước thực hiện

- Vịt mua về rửa sạch, dùng rượu trắng xát đều từ trong ra ngoài con vịt. Sau đấy, rửa sạch vịt dưới vòi nước chảy rồi để ráo, chặt miếng vừa ăn.

Bia sẽ giúp khử sạch mùi hôi, làm vịt mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm chút đường rồi cho lá nguyệt quế, cánh hoa hồi, một mẩu gừng và đường vào đảo đều đến khi đường tan chảy và có màu nâu đỏ thì cho thịt vịt vào, đảo đều tay.

- Khi vịt đã được áo đều màu vàng nâu, trút bia vào rồi thêm muối, nước tương và tiếp tục khi đến khi nước thịt sệt lại thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món vịt kho bia thơm ngon, mềm ngọt vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Trút thịt vịt kho bia ra đĩa, thêm chút hành lá thái nhỏ và vài miếng ớt lên trên thì bạn đã có ngay món kho ngon mềm, thơm ngọt để đãi chồng con.

Mẹo chọn vịt ngon

- Vịt có ức tròn, da bụng, da cổ dày chính là con vịt béo ngon mà bạn cần chọn.

- Vịt đực thịt sẽ ngọt, mềm hơn thịt vịt cái.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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