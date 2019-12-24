Không sốt cà chua nữa, đậu phụ làm cách này mới ngon xuất sắc

Đời sống 24/12/2019 14:24

Với cách làm đậu phụ chiên xù này bạn sẽ có ngay những miếng đậu phụ có lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong béo thơm vô cùng hấp dẫn.

Chỉ cần dắt túi cách làm đậu phụ chiên xù này bạn chỉ cần vài nguyên liệu vô cùng dễ tìm lại cực rẻ tiền.

1. Nguyên liệu làm món đậu phụ chiên xù

Làm món ngon với đậu phụ này không hề khó như bạn vẫn tưởng.

- Đậu phụ: 3 miếng.

- Thịt lợn xay: 300gr.

- Trứng gà: 2 quả.

- Cà rốt: 50gr.

- Bột mì: 100gr.

- Bột xù: 200gr.

- Hành tây: 50gr.

- Các loại gia vị: hạt nêm, hạt tiêu.

cach lam dau phu chien xu 1
Các nguyên liệu chính làm món đậu phụ chiên xù - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món đậu phụ chiên xù

Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho món đậu phụ chiên xù, bạn làm theo các bước sau:

- Đậu phụ chần qua nước sôi, vớt ra để ráo nước rồi bóp nhuyễn và cho vào tô lớn cùng với thịt đã xay.

cach lam dau phu chien xu 2
Đậu phụ bóp nhuyễn cho vào tô - Ảnh minh họa: Internet

- Hành tây, cà rốt rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ như hạt lựu. Cho vào tô chứa thịt xay và đậu phụ đã bóp nhuyễn.

- Cho 2 thìa bột nêm, một ít hạt tiêu và khoảng 4 thìa canh bột chiên xù vào hỗn hợp này trộn đều và ướp khoảng 15 phút.

- Sau đó, nặn hỗn hợp thành hình vuông hoặc hình trụ tròn dài tùy theo ý thích.

- Tiếp theo, tẩm chúng qua bột mì, nhúng qua trứng rồi tẩm bột xù.

- Cuối cùng, bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu, cho những viên hỗn hợp đậu phụ trên vào chiên cho vàng giòn rồi vớt ra để ráo dầu.

cach lam dau phu chien xu 3
Cho từng viên đậu phụ vào chiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Thành phẩm

Như vậy là chỉ với những nguyên liệu phổ biến cùng cách làm đơn giản, bạn đã có đĩa đậu phụ chiên xù giòn tan và ngon miệng.

cach lam dau phu chien xu 4
Thành phẩm là món đậu phụ chiên xù ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý là khi các bạn làm món đậu phụ chiên xù, có thể thay đổi các loại nguyên liệu để hợp với khẩu vị của gia đình. Chẳng hạn như bạn không cần dùng thịt xay mà thay vào đó là hạt vừng đen. Đây là một gợi ý không tồi cho những ai không thích ăn thịt.

Món đậu phụ chiên xù có thể kết hợp với nước chấm được pha bằng tương ớt, thêm một chút bơ. Hoặc bạn cũng có thể làm nước chấm chua cay tùy theo khẩu vị của mình. 

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này nhé!

Đậu phụ kho với thứ này, cả nhà gắp lia lịa, hao cơm vô cùng

Đậu phụ kho với thứ này, cả nhà gắp lia lịa, hao cơm vô cùng

Tuy là món ăn chay nhưng đậu kho nấm là món ăn cực kì đưa cơm những ngày lạnh. Bạn đã sẵn sàng vào bếp để bỏ túi cách làm đậu phụ kho nấm ngon chuẩn vị này chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với cà chua cà chua ca chua

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động