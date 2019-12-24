Không sốt cà chua nữa, đậu phụ làm cách này mới ngon xuất sắc

Làm món ngon với đậu phụ này không hề khó như bạn vẫn tưởng.

Chỉ cần dắt túi cách làm đậu phụ chiên xù này bạn chỉ cần vài nguyên liệu vô cùng dễ tìm lại cực rẻ tiền.

- Trứng gà: 2 quả.

- Cà rốt: 50gr.

- Bột mì: 100gr.

- Bột xù: 200gr.

- Hành tây: 50gr.

- Các loại gia vị: hạt nêm, hạt tiêu.

Các nguyên liệu chính làm món đậu phụ chiên xù - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món đậu phụ chiên xù

Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho món đậu phụ chiên xù, bạn làm theo các bước sau:

- Đậu phụ chần qua nước sôi, vớt ra để ráo nước rồi bóp nhuyễn và cho vào tô lớn cùng với thịt đã xay.

Đậu phụ bóp nhuyễn cho vào tô - Ảnh minh họa: Internet

- Hành tây, cà rốt rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ như hạt lựu. Cho vào tô chứa thịt xay và đậu phụ đã bóp nhuyễn.

- Cho 2 thìa bột nêm, một ít hạt tiêu và khoảng 4 thìa canh bột chiên xù vào hỗn hợp này trộn đều và ướp khoảng 15 phút.

- Sau đó, nặn hỗn hợp thành hình vuông hoặc hình trụ tròn dài tùy theo ý thích.

- Tiếp theo, tẩm chúng qua bột mì, nhúng qua trứng rồi tẩm bột xù.

- Cuối cùng, bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu, cho những viên hỗn hợp đậu phụ trên vào chiên cho vàng giòn rồi vớt ra để ráo dầu.

Cho từng viên đậu phụ vào chiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Thành phẩm

Như vậy là chỉ với những nguyên liệu phổ biến cùng cách làm đơn giản, bạn đã có đĩa đậu phụ chiên xù giòn tan và ngon miệng.

Thành phẩm là món đậu phụ chiên xù ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý là khi các bạn làm món đậu phụ chiên xù, có thể thay đổi các loại nguyên liệu để hợp với khẩu vị của gia đình. Chẳng hạn như bạn không cần dùng thịt xay mà thay vào đó là hạt vừng đen. Đây là một gợi ý không tồi cho những ai không thích ăn thịt.

Món đậu phụ chiên xù có thể kết hợp với nước chấm được pha bằng tương ớt, thêm một chút bơ. Hoặc bạn cũng có thể làm nước chấm chua cay tùy theo khẩu vị của mình.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này nhé!