Đậu phụ mà làm thế này ai cũng mê mẩn, bưng ra 5 phút đã hết bay

Đậu phụ hấp tôm trứng vừa không dầu mỡ lại ngon vô đối.

Nếu đang không biết phải nấu món gì cho bữa tối nay, bạn hãy bỏ túi ngay cách làm đậu phụ hấp tôm trứng vô cùng hấp dẫn này.

200g tôm tươi

Hành lá thái nhỏ

Gia vị: Dầu hào, dầu mè, rượu nấu ăn, hạt tiêu, muối.

Cách làm đậu phụ hấp tôm trứng:

Đậu phụ tráng lại với nước, thấm khô, thái thành khối rồi cho vào bát

Tôm rửa sạch, lột bỏ vỏ, rút chỉ đen và để ráo nước. Ướp tôm với chút hạt tiêu, một thìa rượu nấu ăn trong 5 phút.

Đập trứng vào bát, thêm chút nước ấm theo tỷ lệ 1,2:1 rồi dùng đũa đánh tan. Hớt bọt trứng để khi hấp trứng không bị rổ.

Đổ trứng đã đánh tan vào bát đậu phụ đã thái sẵn rồi cho vào nồi hấp trong khoảng 10 phút.

Khi trứng bắt đầu đông thì trút tôm vào, hấp thêm 5 phút.

Chuẩn bị cho phần nước sốt: Cho dầu hào, dầu mè và chút nước lọc vào bát, hòa đều.

Nhấc đậu phụ hấp ra khỏi nồi, rưới phần nước sốt vừa trộn lên trên. Rắc thêm hành lá thái nhỏ thì đã hoàn thành món ngon với đậu phụ này.

Thành phẩm:

Từng miếng đậu phụ mềm mượt căng mọng kèm thêm tôm ngon ngọt và phần nước sốt đậm đà sẽ khiến chồng vét sạch nồi cơm, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải khen con dâu đảm.

Chúc bạn thành công với cách làm đậu phụ hấp tôm trứng đơn giản này!