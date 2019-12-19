Đậu phụ kho với thứ này, cả nhà gắp lia lịa, hao cơm vô cùng

Để làm món ngon với đậu phụ này, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Đậu phụ là món ăn rất phổ biến ở các gia đình. Hãy cùng học cách làm đậu phụ kho nấm thơm ngon cho những người thân yêu trong mùa đông này nhé.

- Một ít mộc nhĩ.

- Hành lá, hành khô, gừng, tỏi, ớt.

- Muối, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, bột năng.

Các nguyên liệu chính làm món đậu phụ kho nấm - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món đậu phụ kho nấm

Đầu tiên, bạn cắt đậu phụ thành những hình tam giác nhỏ. Đun nóng dầu ăn và cho đậu phụ vào chiên vàng. Mộc nhĩ và nấm hương bạn ngâm nước cho mềm và thái thành sợi nhỏ.

Đậu phụ chiên vàng, nấm cắt thành sợi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, bạn rửa sạch các loại gia vị: hành lá, gừng. Hành lá thái khúc, gừng thái lát và tỏi thì băm nhỏ. Sau đó, bạn cho một ít nước tương vào bát nhỏ. Thêm muối, bột nêm, ít bột năng và ít nước lọc vào khuấy đều.

Sơ chế gia vị và làm nước sốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã xong các bước trên, bạn cho gừng, hành khô đã đập dập vào chảo phi cho thơm và cho đậu phụ vào đảo đều tay.

Bạn thêm nấm hương, mộc nhĩ và bát nước sốt vào đảo chung. Lưu ý là đun cho đậu phụ và nấm thấm gia vị rồi mới cho hành lá, tỏi băm vào đảo đều và tắt bếp.

Cho đậu phụ, nấm vào đảo đều và nêm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

3. Thành phẩm

Cuối cùng, bạn gắp đậu phụ cho vào đĩa và thưởng thức khi món ăn còn nóng.

Thành phẩm là món đậu phụ kho nấm ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ kho nấm là món chay ngon, giản dị nhưng rất đưa cơm trong những ngày mùa đông lạnh. Đậu phụ mềm kèm với vị ngọt thơm của nấm, thêm chút sần sật của mộc nhĩ và chút cay cay của ớt chắc chắn là thực đơn ngon rẻ cho cả gia đình.

Một số bí quyết để làm món đậu phụ kho nấm thơm ngon khó cưỡng

- Nên chiên đậu phụ ngập dầu. Như vậy đậu phụ mới giòn đều hai mặt.

- Có thể thay bột năng bằng bột bắp để tạo độ sánh cho món ăn.

- Có thể thay nấm hương bằng nấm rơm tùy theo sở thích của gia đình.

Chúc các bạn làm món đậu phụ kho nấm thành công.