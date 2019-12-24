Cho thứ này vào thịt băm, được món ngon khó cưỡng!

Nấu gì hôm nay 24/12/2019 14:07

Thịt băm vốn là thực phẩm phổ biến, có thể chế biến được rất nhiều món ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách làm thịt băm rang riềng cực đưa cơm dưới đây.

Với cách làm thịt băm rang riềng cực đơn giản nhưng cho món ăn lạ vị thơm ngon, giúp bạn chinh phục những chuyên gia ẩm thực khó tính nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Để làm món ngon với thịt lợn này, bạn cần có những nguyên liệu sau.

- Thịt nạc vai có lẫn mỡ: 300gr.

- Riềng tươi xay nhuyễn: 150gr.

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Chọn thịt nạc vai có lẫn mỡ mang về băm nhuyễn sẽ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Gia vị: Nước mắm, đường, hạt nêm.

Cách làm thịt băm rang riềng

Bước 1:

- Chần qua thịt với nước đun sôi rồi đem rửa sạch với nước lạnh.

- Băm nhuyễn thịt.

- Ướp thịt băm với 3 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt nêm.

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Ướp thịt băm với những gia vị cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

- Trộn đều nguyên liệu và ướp khoảng 30 phút để thịt băm được ngấm gia vị đậm đà hơn.

Bước 2:

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Riềng xay tạo độ thơm ngon cho món thịt băm - Ảnh minh họa: Internet

Cho chảo dầu lên bếp, đợi nóng già thì cho riềng xay vào đảo đến khi riềng ngả sang màu vàng cánh gián là đạt yêu cầu.

Bước 3:

- Cho thịt băm đã ướp vào chảo, đảo đều cùng với riềng.

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Món thịt băm rang riềng ngon miệng, đậm đà - Ảnh minh họa: Internet

- Nếm thử nếu nhạt thì thêm nước mắm cho vừa miệng.

- Đợi thịt ngả màu vàng, múc ra đĩa và dùng với cơm nóng.

Một số trường hợp không nên ăn món thịt băm rang riềng

- Người bị dị ứng với tinh dầu riềng.

- Người bị bệnh đau dạ dày không nên ăn món này vì riềng sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày tạo nên các cơn đau nhiều hơn.

Như vậy chỉ với vài bước đơn giản, các bạn đã có ngay món ngon dễ làm, cực đưa cơm lại đậm đà rồi đấy!

Thịt băm xào kiểu này ăn đứt sơn hào hải vị, cả nhà thi nhau xới 3-4 bát cơm

Thịt băm xào kiểu này ăn đứt sơn hào hải vị, cả nhà thi nhau xới 3-4 bát cơm

Dù là món ăn đơn giản nhưng hương vị tuyệt ngon lại đậm đà chắc chắn sẽ tốn cơm lắm nhé!

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