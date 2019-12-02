Mẹo bảo quản thịt lợn tươi ngon không cần tủ lạnh, để cả tuần vẫn không sợ hỏng

Mẹo vặt trong bếp 02/12/2019 16:59

Chỉ cần biết mẹo bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh, để vài ngày vẫn tươi ngon, không sợ bị hỏng bạn sẽ chẳng sợ thực phẩm biến chất khi bị cúp điện.

Thịt lợn rã đông sẽ không còn giữ được hương vị thơm ngon như lúc đầu. Thế nên, bạn hãy dắt túi ngay mẹo bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh dưới đây để lưu trữ được những miếng thịt chất lượng nhất.

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1. Bí quyết bảo quản thịt lợn bằng muối

Thịt lợn mua về rửa sạch, để ráo nước rồi dùng dao khứa lên thịt với độ nông sâu khác nhau. Sau đấy, rắc muối lên và dùng tay chà xát cho muối đều khắp bề mặt thịt.

Cho thịt đã được áo kín muối vào lọ hoặc hộp, đặt ở nơi thoáng mát thì có thể bảo quản thịt được ít nhất một tuần.

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2. Ngâm thịt trong nước tương đun sôi

Sau khi rửa sạch, để ráo ta cắt thịt lợn thành từng miếng khoảng 200g, bạn cho vào một cái lọ sạch. Đun sôi nước tương, đợi nguội hẳn rồi trút nước tương ngập thịt rồi đậy kín nắp.

Mẹo nấu ăn hay này sẽ giúp chị em nội trợ lưu trữ thịt được vài ngày mà không hề có mùi hay ảnh hưởng đến hương vị.

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3. Bảo quản thịt với nước hạt tiêu

Cho nước, muối hạt và một thìa café hạt tiêu vào chậu khuấy đều. Thịt sau khi đã rửa sạch, để ráo nước thì cho vào chậu.

Ngâm thịt vào dung dịch này và để ở nơi thoáng mát. Hoặc bạn có thể ngâm thịt trong dung dịch này 1 giờ rồi mang treo ở nơi thông gió cũng được.

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4. Bảo quản thịt với mật ong

Dùng mật ong thoa đều lên toàn bộ bề mặt thịt lợn, sau đấy cho thịt vào lọ, để nơi khô ráo. Lớp mật ong bao quanh sẽ giúp tách biệt thịt với không khí bên ngoài.

Chẳng những không cho vi khuẩn cơ hội sinh sôi, cách làm này còn giúp giữ được màu thịt tươi mới.

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5. Lưu trữ thịt lợn bằng rượu vang

Rượu vang có cồn và nhiều loại enzym giúp giữ thịt tươi, mềm và đẹp mắt như thịt lợn mới mổ. Chỉ cần ngâm thịt lợn đã rửa sạch để ráo vào rượu vang, bạn sẽ chẳng cần đến tủ lạnh để bảo quản thực phẩm tươi sống này nữa.

*(Ảnh: Internet).

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