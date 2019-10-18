Món ăn làm từ thịt Lợn, làm mới từ những điều quen thuộc!

Như chúng ta cũng thấy, thịt Lợn là thực phẩm quen thuộc nhất trên bữa ăn của hầu hết người Việt so với Bò, Gà, cá hay hải sản. Không những thế, theo nghiên cứu thịt Lợn là loại thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng nổi trội, dễ chế biến, đa dạng kết hợp cùng các loại thực phẩm khác nên nó luôn là ưu tiên lựa chọn của người nội trợ. Vậy biến tấu thế nào để món ăn làm từ thịt Lợn không thể chối từ?

- Thịt lợn là nguồn cung cấp chất béo và chất đạm dồi dào. Thịt lợn rất giàu khoáng chất như Phốt Pho, Selenium, Natri, Kẽm, Kali và Đồng. Thịt Lợn còn chứa hàm lượng Sắt và Magiê cao, tuy nhiên lượng Canxi và Mangan thì khá là ít ỏi. Và thịt Lợn là một nguồn cung vitamin phong phú như vitamin B1, B2, B5, B6, B12... Hàm lượng calo trong 100 gam thịt lợn là khoảng 458 calo.

- Thịt lợn ba chỉ, thịt vai…(nửa nạc - nửa mỡ) có: 16.5g Protein, 21.5g mỡ, 9mg Canxi, 178mg Photpho, 1.5mg Sắt, 1.91mg Kẽm, 285mg Kali, 55mg Natri, 0,01 mg vitamin A.

- Thịt lợn nạc có: 19g protein, 7g mỡ, 7mg Canxi, 190mg Photpho, 1.5mg Sắt, 2.5mg Kẽm, 341mg Kali, 76mg Natri, 0,002 mg vitamin A.

- Thịt lợn mỡ có: 14.5g protein, 37.3g mỡ, 8mg Canxi, 156mg Photpho, 0.4mg Sắt, 1.59mg Kẽm, 318 mg Kali, 42 mg Natri, 0,002 mg vitamin A.

Những lợi ích nổi trội của thịt Lợn

Thịt lợn dồi dào Đạm, Protein và các vitamin… - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt lợn chứa nhiều vitamin nhóm B, trong đó dồi dào hơn cả là B1, B2, B6. Vitamin B1 rất cần thiết cho sự tăng trưởng, phục hồi cơ bắp và các mô thần kinh. Nó cũng có ích trong quá trình chuyển hóa Carbohydrate.Thành phần vitamin B2 dồi dào trong thịt lợn có chức năng giải độc cho cơ thể, và vitamin này quan trọng trong việc bảo vệ da, người thiếu vitamin B2 thường mắc các triệu chứng viêm da quanh ở miệng. Vitamin B6 có trong thịt Lợn hỗ trợ quá trình chuyển hóa các chất béo, protein và carbohydrate, đồng thời giữ cho các chức năng của hệ thần kinh hoạt động bình thường.

- Sắt chứa trong thịt lợn giúp tăng cường quá trình sản xuất năng lượng và Sắt từ thịt mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thu.

- Thịt lợn có chứa Magie, Canxi và cả vitamin D... bảo vệ cấu trúc xương, giúp xương và răng chắc khỏe, cũng như đảm bảo mức năng lượng của cơ thể.

- Kẽm có trong thịt lợn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức đề kháng giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật.

- Thịt lợn chứa hàm lượng cao Protein và các axit amin, rất cần thiết đối với những người quan tâm đến việc xây dựng hình thể.

Các món ăn làm từ thịt Lợn

- Thịt Lợn không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng cao mà còn là loại thực phẩm vô cùng dễ chế biến. Thịt Lợn có ưu điểm là rất dễ kết hợp cùng với các loại thực phẩm khác với da dạng biến tấu và cũng như phong cách nấu ăn của từng đầu bếp, từng vùng miền. Tuy nhiên để lên được các món ăn làm từ thịt Lợn ngon, đậm đà, bổ dưỡng việc đầu tiên là bạn phải lựa chọn được nguồn thực phẩm tươi, ngon, an toàn. Chính vì là loại thực phẩm quen thuộc nên chúng ta không khó kiếm nguồn cung cấp, nhưng các nhà nội trợ thông thái nên tìm nơi mua có uy tín, đạt chất lượng để bữa ăn hoàn hảo nhất có thể.

- Thịt Lợn đa dạng cách chế biến cũng như nấu: nướng, luộc, hấp, chiên, xào, làm gỏi, làm nem…đều có những phong vị riêng. Các món ăn hấp dẫn, nổi trội được làm từ thịt Lợn có thể kể đến như: Nem chua, thịt lợn kho tàu, thịt Lợn quay, thịt Lợn gác bếp, thịt Lợn nướng BBQ (nướng tỏi ớt, nướng kiểu Hàn), chân Giò rút xương… Nghe thôi cũng đã thấy rất muốn nếm thử ngay lập tức!

Nem chua là món ăn vô cùng hấp dẫn và đặc biệt làm từ thịt Lợn - Ảnh minh họa: Internet

Món ngon từ thịt Lợn xay

Nếu bạn nghĩ thịt Lợn xay chỉ để nấu canh hoặc nấu cháo thịt Bằm thì chắc chắn bạn cần phải suy nghĩ lại rồi đấy. Vì thịt Lợn xay đa dạng chế biến, dễ ăn và cực hợp khẩu vị của nhiều người kể cả các bé nhỏ. Thịt lợn xay có thể kết hợp với Trứng, các loại rau, củ, quả, gia vị … để tạo nên vô số những món ăn mà người đầu bếp có thể thử. Các món ngon từ thịt lợn xay như: Nem rán (chả giò), mắm chưng, Bắp cải cuốn thịt bằm, chả lá Lốt, xíu mại, cháo hành…

Thịt xay làm món ăn không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng rất thích - Ảnh minh họa: Internet

Món ngon từ thịt ba chỉ

Nếu bạn không ghét thịt mỡ, thì thịt ba chỉ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời khi kết hợp hoàn hảo vị ngọt đậm của thịt nạc cùng sự bùi béo của lớp mỡ, là nguồn nguyên liệu tạo nên món thịt nướng BBQ hay thịt nướng kiểu Hàn Quốc vô cùng hấp dẫn. Nhưng không chỉ có hai món ăn trên thịt ba chỉ còn có thể làm được rất nhiều các món ăn hấp dẫn sau mà nhất định bạn nên thử qua: thịt Lợn kho tàu (thịt Lợn kho trứng cút), thịt chiên, thịt ba chỉ xông khói, thịt ba chỉ rim… và cả món kho quẹt đậm chất Nam Bộ sẽ không dậy vị khi thiếu thịt ba chỉ.

Thịt ba chỉ rim ăn cơm không chán - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn làm món ăn từ thịt Lợn

Nấu ăn là một nghệ thuật, và người nấu ăn cũng là nghệ sĩ. Chính vì vậy cùng một nguồn thực phẩm nhưng khi qua tay mỗi đâu bếp, hoặc vào bữa ăn của mỗi gia đình khác nhau cũng sẽ có những hương vị đặc trưng riêng. Cách nấu các món ăn từ thịt Lợn cũng vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng biến tấu một chút xíu cho 2 món ăn tuy vô cùng đơn giản nhưng sẽ cực hấp dẫn và ngon miệng.

Cách nấu thịt Lợn chua ngọt

Có 2 cách làm thịt Lợn chua ngọt, tuy chế biến khác nhau nhưng chính vị chua ngọt, ngon béo của thịt Lợn mà món nay ăn cực kỳ bắt cơm

Thịt lợn chua ngọt

Nguyên Liệu

Thịt ba chỉ: 500 gr

Sả : 2 cây

Tỏi: 1 củ

Ớt: 1 quả (nếu ăn vị cay bạn có thể cho thêm để vừa khẩu vị)

Tiêu xay: nửa muỗng cà phê

Lá chanh: 3 lá

Tắc : 3- 5 trái (gia giảm tùy độ chua bạn ưng ý)

Gia vị: Nước mắm, đường, muối

Nguyên liệu cho món thịt Lợn chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu

Thịt lợn khi chọn bạn nhé chọn thịt ba chỉ tươi. Không quá nạc mà cũng đừng quá nhiều mỡ, như vậy khi làm chua ngọt sẽ ngon và không bị ngán. Thịt đem rửa sạch với nước hoặc lấy muối bóp nhẹ rồi xả nước. Sau đó bạn đem luộc chín, thái mỏng, kích thước vừa miệng.

Với Tỏi bóc sạch vỏ, đập dập băm nhuyễn với ớt. Sả thái mỏng, lá Chanh thái sợi

Bước 2: Trộn thịt Lợn chua ngọt

Cho thịt lợn đã thái vào một cái tô to, bỏ phần Tiêu, Tỏi, Ớt đã chuẩn bị sẵn vào. Nêm thêm chút đường, mắm, muối vừa ăn là bạn đã rất nhanh chóng có món thịt chua ngọt hấp dẫn.

Thịt Lợn xào chua ngọt

Nguyên liệu:

Thịt Lợn 500 gr (bạn có thể chọn phần thịt ba chỉ, thịt thăn hoặc thịt vai)

Nước tương, dầu hào, rượu: 10ml

Gừng lấy nước cốt khoảng 3 -5 ml

Bột mì 70 gr

Bột Khoai Tây 30 gr

Bột nở (baking powder) 1/2 muỗng cà phê

Trứng gà 1 quả

Giấm gạo 70 ml

Sốt cà chua 70 ml

Đường trắng 3 muỗng cà phê

Muối nửa muỗng cà phê

Ớt chuông 50 gr

Thơm 150 gr

Hành Tây 100 gr

Cà Rốt 100 gr

Dầu ăn 300 ml

Hành băm : 2 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1:

Thịt Lợn rửa sạch, để ráo rồi cắt thành những miếng nhỏ, hơi dày thớ hình chữ nhật. Ướp thịt với nước tương, dầu hào, rượu và nước cốt gừng trong khoảng 20 – 30 phút.

Chuẩn bị nước sốt chua ngọt: lấy một cái tô và lần lượt bạn cho vào đó: 100ml nước, giấm gạo, đường, tinh bột Khoai Tây, muối khuấy đều sau đó đặt lên bếp, nấu cho đến khi tạo thành nước sốt hơi sệt, bạn nhớ khuấy nhẹ đều tay để nước sốt đều.

Bước 2

Cho phần bột mì, bột Khoai Tây, bột Baking Soda vào một cái tô, cho dần dần vào ít nước, đánh đều tay để tạo thành hỗn hợp bột dạng lỏng. Đập quả trứng vào chén nhỏ, đánh trứng đều tay để lòng đỏ và lòng trắng quyện vào nhau, đổ trứng vào tô hỗn hợp bột. Tiếp tục đánh để hỗn hợp đều, nhuyễn, sánh mịn. Cho dầu vào chảo, đun nóng dầu ăn. Nhúng phần thịt Lợn đã ướp vào tô bột, rồi lần lượt cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu cho đến khi thịt vàng đều hai mặt thì vớt ra.

Lấy một chảo sạch khác, cho ít dầu vào cùng với hành băm nhuyễn, sau đó lần lượt cho Ớt chuông, Hành Tây, dứa, Cà Rốt vào đảo chín tới.

Bước 3

Cho thịt Lợn chiên và nước sốt đã pha vào chảo rau củ, đun nhỏ lửa cho đến khi thịt ngấm và rau chín mềm vừa phải thì cho ra đĩa. Vậy là bạn đã hoàn thành món ăn, thịt Lợn xào chua ngọt ăn cùng cơm trắng sẽ rất ngon với vị thịt chiên giòn đậm đà quyện cùng vị chua ngọt của nước sốt rất khó lẫn.

Thịt Lợn xào chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn làm từ thịt Lợn tuy đa dạng, phong phú nhưng sẽ luôn luôn ấn tượng nếu bạn sử dụng nguồn thực phẩm tươi ngon, lựa chọn cách chế biến phù hợp, thông minh thì mỗi bữa ăn sẽ là một bất ngờ với chính những người thân yêu của bạn!