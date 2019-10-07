Cách làm Mực xào thập cẩm, tạo sự khác biệt trong món ăn quen thuộc!

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách làm Mực xào thập cẩm , sự kết hợp hài hòa cùng các loại rau củ, sự chuyên nghiệp trong mỗi bàn tay xào nấu sẽ tạo nên sự đa dạng và phong phú trong cách chế biến và hương vị.

Thực đơn hàng ngày nếu bạn đã quá quen với thịt, tôm, cá, trứng… hãy một bữa làm mới khẩu vị bằng cách chế biến các món ngon từ Mực. Tươi ngon, đậm vị, thoang thoảng mùi gió biển, hương hải sản mặn mà sẽ làm bạn thấy rất ngon miệng.

Do có dải bờ biển trải đều từ Nam chí Bắc nên Mực không hề khó kiếm và giá thành không quá đắt đỏ. Đặc biệt hơn Mực có thể chế biến khi tươi, thậm chí phơi khô lên cũng là món món ăn rất tuyệt. Mực khô còn là loại đặc sản khiến bao đồng bào lưu luyến lúc xa quê!

Loài Mực ở nước ta gồm 4 bộ khác nhau bao gồm bộ Mực Ống, bộ Mực Lá, bộ Mực Nang, bộ Mực Ma (Mực Xà) vô cùng đa dạng. Ở trong siêu thị hoặc chợ ta sẽ thấy nhiều nhất là Mực Ống, Mực Lá, Mực sữa… Mỗi loại có đều có hương vị cũng như độ ngon riêng, và được sử dụng những món đặc thù.

Mực khô là đặc sản của Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Mực tuy không khó kiếm nhưng cách lựa Mực cũng vô cùng quan trọng, vì Mực có tươi ngon thì khi xào nấu mới hấp dẫn, không bị tanh và phản vị. Nên chọn Mực còn nên chọn Mực còn săn chắc, lớp da bao quanh còn nguyên vẹn, túi Mực còn nguyên. Không nên chọn những con Mực thịt đã chuyển màu, thịt nhão, đầu không dính với thân, có mùi tanh khó chịu. Bên cạnh đó, các bạn khi đi mua Mực nên chú ý đến râu Mực, râu của Mực phải chắc, cứng, râu gắn chặt với thân chứ không nhão, sắp rời khỏi thân thì không nên chọn.

Mực tươi thôi cũng đã ngon nên không cần quá cầu kỳ trong chế biến và gia vị vì như thế sẽ ít cảm nhận được vị thơm ngon đặc biệt của thịt Mực. Mực có thể xào, nấu, chế biến rất nhiều món ăn cụ thể như: Mực xào, Mực chiên, Mực nướng, Mực hấp, lẩu Mực, bún mắm, hủ tiếu Mực… Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và thực hiện cách làm Mực xào thập cẩm!

Công thức nấu món Mực xào thập cẩm

Tùy từng vùng và sở thích của bản thân mà bạn có thể lựa chọn loại rau, củ, quả kết hợp… để tạo nên phong vị hay điểm nhấn riêng. Bài viết sẽ giới thiệu 2 cách nấu món Mực xào thập cẩm, đều có nguyên liệu chính là Mực nhưng mỗi cách kết hợp sẽ có những hương vị khác nhau.

Cách 1: Nguyên liệu làm món Mực xào thập cẩm

- Mực Ống: 400g (bạn có thể mua Mực Lá thay thế, đều rất ngon)

Mực Ống – nguyên liệu chính của món Mực xào thập cẩm - Ảnh minh họa: Internet

- Đậu Hà Lan: 100g

- Bắp non (bé xíu còn được gọi là Bắp Bao Tử): 6 trái

- Nấm Hương (hoặc bạn có thể sử dụng nấm Đông Cô, nấm Bào Ngư): 100g

- Cà Rốt: 1 củ nhỏ

Mực xào thập cẩm là sự kết hợp hài hòa cùng các loại rau củ khác - Ảnh minh họa: Internet

- Cải Xanh: 100g

- Cần Tây: 80g (khoảng 2 nhánh)

- Tỏi Tây: 1 cây

- Hành lá: 3 cây

- Hành khô: 1 củ

Cách thực hiện

Bước 1: Làm sạch và sơ chế nguyên liệu

- Mực tươi mua về bạn rửa sạch với nước, bỏ túi Mực, sau đó xẻ dọc con Mực rồi dùng dao cạo sạch ruột bên trong. Dùng tay tước đi lớp da bên ngoài của Mực. Tiếp đó bạn hãy lấy ít rượu trắng hoặc là gừng để rửa Mực, với cách này sẽ làm khử đi mùi tanh của Mực. Để khi hoàn thành món ăn được đẹp hơn bạn có thể dùng dao khứa những đường chéo cắt nhau trên thân Mực.

Dùng dao khứa trên thân mực, nhưng nếu mực nhỏ bạn chỉ cần cắt khúc là được - Ảnh minh họa: Internet

- Các loại nguyên liệu xào cùng với Mực: rau Cải Xanh, đậu Hà Lan, Bắp non rửa sạch cùng với nước rồi để ráo, bạn cắt khúc vừa ăn và để khi xào thì nhanh chín hơn. Cà Rốt thái mỏng vừa ăn hoặc bạn có thể tỉa hoa xong cắt cho thêm đẹp mắt, nấm hương ngâm cùng với nước 15 - 20 phút rồi rửa sạch. Cần Tây, Tỏi Tây, Hành Lá rửa sạch rồi thái khúc..

- Hành khô bóc vỏ, thái nhuyễn.

Bước 2:

Sau đó các bạn hãy bắc chảo lên bếp cho dầu vào đun nóng rồi cho một nửa số hành khô băm nhỏ vào phi thơm và cho Mực đã thái vào xào. Khi xào bạn hãy chú ý cho lửa to và xào Mực nhanh tay. Nêm chút gia vị vào Mực đang xào.

Xào cho Mực vừa chín tới là vớt ra - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến bạn cho thêm xíu dầu và lượng hành băm còn lại vào chảo lần lượt cho Bắp Non, Đậu Hà Lan, Cà Rốt,Nấm Hương, Cải Xanh vào xào rồi nêm các gia vị hạt nêm vào cho vừa ăn. Bạn hãy xào cho đến khi các loại rau củ chín thì trút đĩa Mực đã xào vào chảo đảo thật đều và nhanh tay. Tiếp đó cho Hành Lá, Tỏi Tây và cần Tây đã thái sẵn vào trong chảo đảo qua cho đều vị rồi tắt bếp. Món ăn hoàn thành với hương vị hải sản quyện cùng các loại rau củ, bày biện ra đĩa là bạn có thể thưởng thức được ngay.

Cách 2: Cách nấu món Mực xào thập cẩm này thay đổi sự kết hợp rau củ quả là đã tạo nên hương vị tươi mới và đậm đà khác.

Nguyên liệu

- Mực tươi: 500g

- Dưa Leo: 1 quả

- Cà chua: 1 quả

- Cà Rốt: 1 củ

- Dứa (Thơm): 1/2 quả

- Hành Tây: 1 củ

- Hành Lá, Tỏi Tây, Cần Tây : mồi loại 1 cây

- Tỏi khô, Hành khô: 1 củ

- Một nhánh nhỏ Gừng củ

Cách thực hiện:

Bước 1:

- Mực tươi rửa sạch bằng nước (dùng ít rượu trắng, Gừng hoặc muối rửa qua để hết tanh), bóc bỏ màng bọc bên ngoài, dùng dao khứa thành đường chéo cho đẹp mắt như trên cách 1 (nếu không thích bạn có thể để nguyên lớp da ngoài và cắt khúc sao cho vừa ăn là được), thái miếng vừa ăn, để ráo.

- Cà Chua, hành Tây, đem cắt làm 6.

- Dứa, Cà Rốt, Dưa Leo gọt vỏ thái miếng mỏng vừa ăn.

- Hành Lá, Cần Tây, Tỏi Tây cắt khúc dài khoảng 3 - 4 cm.

- Tỏi khô, hành khô băm nhỏ, củ gừng Tươi cạo vỏ thái thành sợi chỉ mảnh.

Bước 2:

- Bắc chảo lên bếp, thêm một xíu dầu ăn, dầu nóng cho một nửa số Tỏi băm và Hành băm vào. Cho Mực vào xào săn, nêm ít gia vị, Mực vừa chín tới để riêng ra đĩa.

- Phi thơm số Tỏi và Hành băm còn lại với khoảng 2 muỗng thìa dầu ăn. Lần lượt cho Cà Chua, Cà Rốt vào xào, đảo đều cho nồi có màu trong vài phút, lần lượt cho Gừng, Dứa, Dưa Leo, Hành Tây vào, thêm gia vị đảo thật nhanh tay cho nguyên liệu vừa chín tái.

Trút phần Mực để riêng vào nêm gia vị cho vừa miệng (trong quá trình này bạn có thể cho thêm dầu Hào nếu thích) Khi gia vị vừa miệng hãy cho ngay Cần Tây, Tỏi Tây, Hành Lá vào, đảo cho chảo Mực đều tay và thấm vị. Cuối cùng bạn trang trí lên đĩa và rắc xíu tiêu lên là đã bắt đầu bữa ăn dinh dưỡng rồi.

Món ăn trông vô cùng bắt mắt và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm Mực xào thập cẩm thật đơn giản đúng không các bạn. Rau, củ, quả kết hợp bạn có thể tự do lựa chọn theo ý thích và khẩu vị của gia đình mình, không những thế cách nêm nếm và chọn các loại gia vị kết hợp khác nhau cũng đã làm cho món ăn vô cùng phong phú trong bàn tay mỗi người đầu bếp. Chúc bạn thực hiện trọn vẹn món ăn để cùng gia đình tận hưởng bữa cơm đậm chất Việt.