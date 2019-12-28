Thịt lợn mà cứ chế biến kiểu này vừa mất chất, vừa rước đủ bệnh vào người

Chuyên gia nói gì 28/12/2019 13:10

Dưới đây là những sai lầm khi chế biến thịt lợn chị em thường mắc phải, nếu không bỏ ngay đừng trách vì sao bệnh tật ghé thăm, hại cả gia đình.

Dù vụng về đến mấy bạn cũng đừng phạm phải những sai lầm khi chế biến thịt lợn sau kẻo làm mất hết chất dinh dưỡng trong thịt, rước bệnh vào người.

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 Ăn phải thịt sống sẽ khiến bạn có nguy cơ bị đau bụng, tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

1. Nấu khi thịt chưa rã đông

Để tiết kiệm thời gian đi chợ, ta thường mua thịt lợn về trữ sẵn trong ngăn đá tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, bạn đừng vì quá gấp mà nấu thịt lợn khi nó chưa được rã đông.

Bởi lẽ, dù bên ngoài tưởng như đã chín nhưng bên trong thịt vẫn còn sống, ăn phải số thịt này sẽ khiến bạn có nguy cơ bị đau bụng, tiêu chảy.

2. Rã đông sai cách

Ngâm thịt lợn trong thau nước, để ngoài nhiệt độ phòng chính là sai lầm khi nấu ăn rất nhiều người mắc phải. Chẳng những vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, bạn còn làm thịt mất chất.

Cách rã đông thịt an toàn nhất chính là cho thịt lợn từ ngăn đông xuống ngăn mát, để nó rã đông tự nhiên.

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Thêm nước lạnh khi đang nấu khiến thịt vừa mất ngon vừa hao hụt dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

3. Thêm nước lạnh vào nồi thịt khi đang nấu

Nếu muốn thêm nước vào nồi thịt lợn luộc hay thịt lợn kho, bạn nên cho nước sôi. Việc trút nước lạnh vào nồi thịt đang sôi sẽ khiến các protein và chất béo trong thịt bị kết tủa, khiến miếng thịt bị cứng, vừa mất ngon vừa hao hụt dinh dưỡng.

4. Nấu thịt quá nhừ

Mỗi loại thịt đều có thời gian nấu phù hợp để có được độ mềm ngon, thơm ngọt đặc trưng.

Vậy nên, bạn chớ dại nấu quá lâu kẻo thịt bị mềm rục vừa không ngon lại tăng nguy cơ hình thành axit amino aromatic có khả năng gây ung thư.

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Có rất nhiều món ngon hấp dẫn với thịt lợn - Ảnh minh họa: Internet

5. Chần thịt bằng nước sôi trước khi chế biến

Thực chất, chần thịt qua nước sôi không hề loại bỏ chất độc hại trong thịt như bạn vẫn tưởng. Thay vào đấy, bạn chỉ cần ngâm thịt trong chút nước muối khoảng 10 phút rồi vớt ra, rửa sạch và chế biến những món ngon với thịt lợn như bình thường là được.

Chúc bạn có những món ngon an toàn, hấp dẫn với những lưu ý khi chế biến thịt lợn trên.

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