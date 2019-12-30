Luộc măng cho thêm thứ này vừa ‘đánh bay’ vị đắng lại khử hết độc tố, yên tâm mà ăn

Mẹo vặt trong bếp 30/12/2019 17:23

Mua măng về chỉ cần làm theo cách này là cách khử độc măng tươi an toàn, hiệu quả nhất, bạn hãy thử ngay để có thể an tâm thưởng thức.

Là thực phẩm được ưa thích nhưng nếu không biết cách sơ chế bạn sẽ rước độc tố vào người khi ăn măng. Vậy nên, ngay hôm nay bạn hãy bỏ túi ngay cách khử độc măng tươi cực hiệu quả dưới đây.

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Măng tươi là món ăn hấp dẫn, ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách khử độc măng tươi với rau ngót

Măng mua về bạn hãy bóc vỏ rồi cắt thành những lát có kích thước phù hợp với món ăn mình định chế biến. Sau đấy, cho măng vào nồi, thêm một nắm lá rau ngót rồi bắc lên bếp, đun đến khi măng chín.

Sau đấy, bạn vớt măng ra, xả lại nhiều lần với nước thì măng đã được khử sạch vị đắng, sẵn sàng để có thể mang đi chế biến món ăn mà bạn yêu thích.

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Khử độc măng tươi với lá rau ngót vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài bí quyết nấu ăn trên, bạn còn có thể thử những mẹo khử độc măng tươi vô cùng hiệu quả dưới đây.

Ngâm qua đêm

Sau khi bóc hết bẹ măng, bạn rửa thật sạch rồi thái vừa ăn. Tiếp đến, đem măng ngâm nước sạch qua đêm. Cách làm này sẽ giúp độc tố trong măng được đào thải ra bên ngoài, giúp bạn có nguyên liệu an toàn cho bữa ăn của gia đình.

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Nước vo gạo sẽ cuốn bay vị đắng của măng - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm nước vo gạo

Sau khi luộc măng, bạn chỉ cần ngâm măng vào nước vo gạo qua đêm rồi xả lại với nước sạch thì đã có ngay măng luộc mềm ngon, không còn bị đắng và an toàn cho sức khỏe.

Luộc cùng ớt trái

Khi luộc măng, bạn chỉ cần cho thêm vài quả ớt đã bỏ hạt vào nồi, sau đấy cho nước ngập rồi đun với lửa vừa. Đến khi thấy măng chuyển sang màu vàng nhạt, miếng măng mềm thì bạn tắt bếp, xả với nước sạch vài lần là được.

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Chỉ cần sơ chế đúng cách bạn sẽ có ngay nguyên liệu an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi khử độc măng

- Khi luộc măng bạn không nên đậy nắp nồi, cách làm này sẽ giúp độc tố bên trong bốc hơi, giúp loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

- Thay vì ăn măng tươi, bạn có thể mang măng muối chua để giảm tính độc của loại thực phẩm này.

Chúc bạn có những món ngon với măng vừa đưa cơm lại an toàn qua mẹo nấu ăn hay trên!

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