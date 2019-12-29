Rán trứng đừng vội cho ngay vào chảo, thêm vài giọt nước cốt chanh món ăn hết hẳn mùi tanh, thơm ngon bất bại

Chỉ cần thêm vài giọt nước cốt chanh khi rán trứng, bạn sẽ có ngay món ăn thơm ngon, không hề có mùi tanh. Đây chính là mẹo rán trứng ngon cực hiếm người biết.

Chỉ cần thuộc lòng mẹo rán trứng ngon này, bạn sẽ có ngay món ăn không hề có mùi tanh, thơm ngon, mềm xốp vô cùng đẹp mắt. Bí quyết nấu ăn này giúp trứng xốp mềm, không bị khô - Ảnh minh họa: Internet Thêm vài giọt nước cốt chanh vào trứng Trứng rán là món ăn khá phổ biến, vậy nhưng cách rán trứng ngon thì không phải ai cũng biết. Chỉ cần cho thêm vào trứng vài giọt nước cốt chanh, sau đấy đánh lên với gia vị như bình thường thì món ăn của bạn sẽ thơm lừng, chẳng còn chút mùi tanh.

Đặc biệt, bí quyết nấu ăn này còn giúp trứng xốp mềm, không bị khô và giữ được màu vàng đẹp mắt sau khi chế biến. Bạn đánh trứng càng kỹ sẽ càng có món ăn đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet Thêm nước lọc vào rán trứng Muốn có món ngon với trứng bạn đừng quên cho chút nước lọc vào trứng trước khi rán. Nước lọc sẽ giúp trứng nhanh chín, xốp mềm hơn rất nhiều so với cách rán thông thường.

Bạn đánh trứng càng kỹ sẽ càng có món ăn đẹp mắt, thơm ngon khó cưỡng cho cả gia đình. Bơ không chỉ giúp món ăn thơm hơn mà còn kích thích vị giác - Ảnh minh họa: Internet Thêm bơ vào trứng Chỉ với một chút bơ bạn đã có thể biến món ăn bình dân rẻ bèo thành món ngon không khác nhà hàng sang trọng. Bởi lẽ, bơ không chỉ giúp món ăn thơm hơn mà còn kích thích vị giác, khiến trứng mềm tan trong miệng. Nếu vẫn đang bán tín bán nghi, muốn biết sự khác biệt bạn hãy thử mẹo rán trứng ngon này ngay hôm nay. Trứng rán cùng bột bắp sẽ mịn mềm, thơm ngon và có độ nở xốp hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet Bột bắp Thêm vài thìa bột bắp vàp tô trứng, sau đấy dùng đũa đánh lên thật đều và nêm nếm gia vị. Phi thơm hành, trút hỗn hợp trứng vào chảo, đậy nắp lại thì sau ít phút bạn đã có ngay món ăn hấp dẫn bất ngờ. Trứng rán cùng bột bắp sẽ mịn mềm, thơm ngon và có độ nở xốp hơn hẳn so với cách rán thông thường. Chúc bạn có món trứng rán thật thơm ngon, hấp dẫn với bí quyết nấu ăn trên!

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