Rán trứng đừng vội cho ngay vào chảo, thêm vài giọt nước cốt chanh món ăn hết hẳn mùi tanh, thơm ngon bất bại

Nấu gì hôm nay 29/12/2019 05:00

Chỉ cần thêm vài giọt nước cốt chanh khi rán trứng, bạn sẽ có ngay món ăn thơm ngon, không hề có mùi tanh. Đây chính là mẹo rán trứng ngon cực hiếm người biết.

Chỉ cần thuộc lòng mẹo rán trứng ngon này, bạn sẽ có ngay món ăn không hề có mùi tanh, thơm ngon, mềm xốp vô cùng đẹp mắt.

meo ran trung ngon 1
Bí quyết nấu ăn này giúp trứng xốp mềm, không bị khô - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vài giọt nước cốt chanh vào trứng

Trứng rán là món ăn khá phổ biến, vậy nhưng cách rán trứng ngon thì không phải ai cũng biết. Chỉ cần cho thêm vào trứng vài giọt nước cốt chanh, sau đấy đánh lên với gia vị như bình thường thì món ăn của bạn sẽ thơm lừng, chẳng còn chút mùi tanh.

Đặc biệt, bí quyết nấu ăn này còn giúp trứng xốp mềm, không bị khô và giữ được màu vàng đẹp mắt sau khi chế biến.

meo ran trung ngon 2
Bạn đánh trứng càng kỹ sẽ càng có món ăn đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thêm nước lọc vào rán trứng

Muốn có món ngon với trứng bạn đừng quên cho chút nước lọc vào trứng trước khi rán. Nước lọc sẽ giúp trứng nhanh chín, xốp mềm hơn rất nhiều so với cách rán thông thường.

Bạn đánh trứng càng kỹ sẽ càng có món ăn đẹp mắt, thơm ngon khó cưỡng cho cả gia đình.

meo ran trung ngon 3
Bơ không chỉ giúp món ăn thơm hơn mà còn kích thích vị giác - Ảnh minh họa: Internet

Thêm bơ vào trứng

Chỉ với một chút bơ bạn đã có thể biến món ăn bình dân rẻ bèo thành món ngon không khác nhà hàng sang trọng. Bởi lẽ, bơ không chỉ giúp món ăn thơm hơn mà còn kích thích vị giác, khiến trứng mềm tan trong miệng.

Nếu vẫn đang bán tín bán nghi, muốn biết sự khác biệt bạn hãy thử mẹo rán trứng ngon này ngay hôm nay.

meo ran trung ngon 4
Trứng rán cùng bột bắp sẽ mịn mềm, thơm ngon và có độ nở xốp hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Bột bắp

Thêm vài thìa bột bắp vàp tô trứng, sau đấy dùng đũa đánh lên thật đều và nêm nếm gia vị. Phi thơm hành, trút hỗn hợp trứng vào chảo, đậy nắp lại thì sau ít phút bạn đã có ngay món ăn hấp dẫn bất ngờ.

Trứng rán cùng bột bắp sẽ mịn mềm, thơm ngon và có độ nở xốp hơn hẳn so với cách rán thông thường.

Chúc bạn có món trứng rán thật thơm ngon, hấp dẫn với bí quyết nấu ăn trên!

Thịt lợn mà cứ chế biến kiểu này vừa mất chất, vừa rước đủ bệnh vào người

Thịt lợn mà cứ chế biến kiểu này vừa mất chất, vừa rước đủ bệnh vào người

Dưới đây là những sai lầm khi chế biến thịt lợn chị em thường mắc phải, nếu không bỏ ngay đừng trách vì sao bệnh tật ghé thăm, hại cả gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với trứng bí quyết nấu ăn mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn