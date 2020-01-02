4 sai lầm tai hại khi xào khiến rau mất hết dinh dưỡng, càng ăn càng gây hại sức khỏe

Dưới đây là những sai lầm khi xào rau rất nhiều người mắc phải, chị em hãy bỏ ngay hôm nay kẻo món rau mất hết dinh dưỡng, càng ăn càng nạp độc tố vào người.

Những sai lầm khi xào rau sau sẽ khiến dinh dưỡng bị trôi tuột, ăn nhiều đến mấy cũng chẳng được chút dưỡng chất nào. Trong lá rau xanh có rất nhiều vitamin - Ảnh minh họa: Internet 1. Nhặt bỏ lá rau, chỉ giữ lại phần cọng Với món rau muống, rau cần xào rất nhiều chị em có thói quen nhặt bỏ hết lá để món rau giòn, không bị ra nước. Thế nhưng, theo các chuyên gia đây chính là sai lầm khi nấu ăn cực tai hại. Bởi lẽ, trong lá rau xanh có rất nhiều vitamin, nếu loại bỏ phần lá này thì món ăn đã bị hao hụt phần lớn chất dinh dưỡng.

Vậy nên, ngay từ hôm nay bạn hãy giữ lại lá rau khi xào để có món ăn ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình cùng thưởng thức. Việc cắt rồi mới mang đi rửa sẽ khiến vitamin trong rau trôi tuột - Ảnh minh họa: Internet 2. Cắt rau xong mới rửa Việc cắt rồi mới mang đi rửa sẽ khiến vitamin trong rau trôi tuột, hao hụt rất nhiều. Vậy nên, thay vì cắt nhỏ rồi mới mang đi rửa, bạn chỉ cần nhặt sạch rồi rửa rau dưới vòi nước chảy, sau đấy rửa lại trong thau nước sạch khoảng 2-3 lần.

Khi rau đã ráo bạn hẵng cắt ra để nấu thì sẽ giữ được nguyên vẹn chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Thay vì tích trữ quá nhiều rau trong tủ lạnh, chị em nội trợ hãy mua rau xanh mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet 3. Trữ rau quá lâu trong tủ lạnh Phần lớn các loại vitamin, nhất là vitamin C sẽ dễ dàng bị oxy hóa phân giải, hao hụt nếu tiếp xúc với không khí. Thế nên, thay vì tích trữ quá nhiều rau trong tủ lạnh, chị em nội trợ hãy mua rau xanh mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình. Với những loại củ mềm, dễ ninh nhừ bạn đừng bỏ hết vỏ - Ảnh minh họa: Internet 4. Gọt hết vỏ Rất nhiều người quan niệm rằng gọt sạch vỏ rau củ là điều hiển nhiên, bởi chúng không có chút lợi ích nào. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng, trong cà rốt, cà tím, bí đỏ,… có nhiều vitamin hơn cả thân và lá. Do vậy, với những loại củ mềm, dễ ninh nhừ bạn đừng bỏ hết vỏ kẻo hoang phí dinh dưỡng. Chúc bạn có những món ăn ngon, đầy dinh dưỡng với mẹo nấu ăn hay trên.

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