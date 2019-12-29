Vợ nấu món canh này vào mùa đông đảm bảo chồng khen không ngớt!

Nấu gì hôm nay 29/12/2019 05:00

Với cách nấu canh kim chi thịt bò này bạn sẽ có ngay món ngon với vị chua chua, cay cay của kim chi hòa quyện với vị thơm, ngọt của thịt bò cực lạ miệng.

Các món ăn Hàn Quốc luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều gia đình. Trong đó, không thể không nói tới món canh kim chi thịt bò. 

Hãy cùng vào bếp với chúng tôi để bỏ túi cách nấu canh kim chi thịt bò nhé.

Để chế biến món canh ngon này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau.

1. Nguyên liệu làm món canh kim chi thịt bò

- Thịt bò: 150g.

- Kim chi cải thảo: 50g.

- Đậu phụ: 2 miếng.

- Nấm kim châm.

- Nấm hương.

- Tương ớt Hàn Quốc, ớt bột.

- Hành lá, tỏi, hạt tiêu, đường, dầu ăn, hạt nêm, bột canh.

cach nau canh kim chi thit bo 1
Các nguyên liệu để chế biến món canh kim chi thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách nấu canh kim chi thịt bò.

- Thịt bò nên chọn thịt bắp. Cắt thịt bò thành từng miếng vừa ăn có độ dày khoảng 0,3cm. Sau đó, ướp thịt bò với tỏi, hạt tiêu, đường, dầu ăn, hạt nêm, bột canh. Bạn lưu ý nêm các gia vị hợp với khẩu vị của gia đình mình.

- Tiếp theo, bạn bật bếp, bỏ tỏi vào phi cho thơm rồi cho thịt bò vào đảo vừa chín tới và múc ra đĩa.

- Cho kim chi đã cắt khúc vào chảo đảo đều. Bạn thêm một muỗng canh tương ớt đảo đều tay cho tương ớt ngấm.

cach nau canh kim chi thit bo 2
Cho kim chi vào chảo đảo đều - Ảnh minh họa: Internet

- Cho một tô nước vào chảo, đun lên cho sôi. Khi nước canh đã sôi, nêm thêm ít ớt bột.

- Cuối cùng, bạn cho thịt bò, nấm, đậu phụ đã cắt nhỏ vào nồi canh. Canh sôi lại thì tắt bếp, bỏ hành lá vào bạn đã hoàn thành món canh kim chi thịt bò.

3. Thành phẩm

Như vậy, với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, bạn hoàn toàn có thể chế biến cho gia đình mình món canh kim chi thịt bò ngon và lạ miệng.

cach nau canh kim chi thit bo 3
Thành phẩm là món canh kim chi thịt bò đẹp mắt và ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Món canh kim chi thịt bò chuẩn vị phải đạt được những tiêu chuẩn sau:

- Về màu sắc: món canh phải có màu đỏ của kim chi, cộng với màu xanh của hành lá. Tùy sở thích mỗi người, có thể có thêm màu trắng của đậu phụ.

- Về mùi vị: chua và cay là vị cơ bản của món canh kim chi thịt bò. Ngoài ra, thịt bò phải mềm, thấm gia vị, kim chi vẫn giữ được độ giòn vốn có.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này và thưởng thức ngon miệng bên gia đình.

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa

Muốn có món bò xào ớt chuông ngon, miếng thịt mềm ngọt lại không dai, khô chị em chỉ cần rửa sạch thịt rồi ngâm với thứ nước rẻ tiền này trước khi nấu.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thịt bò món canh dễ nấu món Hàn ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn