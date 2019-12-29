Vợ nấu món canh này vào mùa đông đảm bảo chồng khen không ngớt!

Hãy cùng vào bếp với chúng tôi để bỏ túi cách nấu canh kim chi thịt bò nhé.

Các món ăn Hàn Quốc luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều gia đình. Trong đó, không thể không nói tới món canh kim chi thịt bò.

Để chế biến món canh ngon này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau.

- Kim chi cải thảo: 50g.

- Đậu phụ: 2 miếng.

- Nấm kim châm.

- Nấm hương.

- Tương ớt Hàn Quốc, ớt bột.

- Hành lá, tỏi, hạt tiêu, đường, dầu ăn, hạt nêm, bột canh.

Các nguyên liệu để chế biến món canh kim chi thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách nấu canh kim chi thịt bò.

- Thịt bò nên chọn thịt bắp. Cắt thịt bò thành từng miếng vừa ăn có độ dày khoảng 0,3cm. Sau đó, ướp thịt bò với tỏi, hạt tiêu, đường, dầu ăn, hạt nêm, bột canh. Bạn lưu ý nêm các gia vị hợp với khẩu vị của gia đình mình.

- Tiếp theo, bạn bật bếp, bỏ tỏi vào phi cho thơm rồi cho thịt bò vào đảo vừa chín tới và múc ra đĩa.

- Cho kim chi đã cắt khúc vào chảo đảo đều. Bạn thêm một muỗng canh tương ớt đảo đều tay cho tương ớt ngấm.

Cho kim chi vào chảo đảo đều - Ảnh minh họa: Internet

- Cho một tô nước vào chảo, đun lên cho sôi. Khi nước canh đã sôi, nêm thêm ít ớt bột.

- Cuối cùng, bạn cho thịt bò, nấm, đậu phụ đã cắt nhỏ vào nồi canh. Canh sôi lại thì tắt bếp, bỏ hành lá vào bạn đã hoàn thành món canh kim chi thịt bò.

3. Thành phẩm

Như vậy, với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, bạn hoàn toàn có thể chế biến cho gia đình mình món canh kim chi thịt bò ngon và lạ miệng.

Thành phẩm là món canh kim chi thịt bò đẹp mắt và ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Món canh kim chi thịt bò chuẩn vị phải đạt được những tiêu chuẩn sau:

- Về màu sắc: món canh phải có màu đỏ của kim chi, cộng với màu xanh của hành lá. Tùy sở thích mỗi người, có thể có thêm màu trắng của đậu phụ.

- Về mùi vị: chua và cay là vị cơ bản của món canh kim chi thịt bò. Ngoài ra, thịt bò phải mềm, thấm gia vị, kim chi vẫn giữ được độ giòn vốn có.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này và thưởng thức ngon miệng bên gia đình.