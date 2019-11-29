Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa

Nấu gì hôm nay 29/11/2019 17:37

Muốn có món bò xào ớt chuông ngon, miếng thịt mềm ngọt lại không dai, khô chị em chỉ cần rửa sạch thịt rồi ngâm với thứ nước rẻ tiền này trước khi nấu.

Chỉ cần ngâm trong thứ nước rẻ tiền này 10 phút, chị em sẽ có ngay hàng tá món ngon với thịt bò, đặc biệt là món bò xào ớt chuông khiến chồng con vét sạch nồi cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa - Ảnh 1

- 350g thịt bò.

- 1 quả ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ.

- 1 củ hành tây, gừng, tỏi, cần tây.

- Rượu nấu ăn, bia.

Cách làm:

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa - Ảnh 2

- Thịt bò thái mỏng, cho vào bát rồi cho bia, vài lát gừng vào ngâm trong 10 phút. Chính mẹo nấu ăn hay này sẽ giúp bụi bẩn bám ở miếng thịt được rửa sạch, khiến thịt bò mềm ngon bất ngờ.

- Rửa thịt dưới vòi nước chảy, để ráo. Cho thịt vào bát, thêm chút bia ướp khoảng 10 phút.

- Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng trút dầu vào rồi cho thêm hành tây thái mỏng, gừng, tỏi đã băm nhỏ vào đảo đến khi dậy mùi thơm.

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa - Ảnh 3

- Trút thịt bò vào đảo nhanh tay, khi bò gần đạt đến độ chín như mong muốn hãy cho thêm chút bia, rượu nấu ăn, và chút muối. Cho ớt chuông đã xắt miếng vừa ăn, cần tây vào đảo đến khi thịt chín tới thì tắt bếp.

- Cho bò xào hành ớt chuông ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, hành xắt nhỏ lên trên thì bạn đã có ngay món thịt bò xào mềm thơm, hấp dẫn khó quên.

Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa - Ảnh 4

Chúc bạn thành công với món bò xào ớt chuông mềm ngon, lạ miệng này nhé!

*(Ảnh: Internet)

Gió mùa về, vợ đảm làm ngay món cút lộn xào me, chồng ăn khen nức nở

Gió mùa về, vợ đảm làm ngay món cút lộn xào me, chồng ăn khen nức nở

Trong thời tiết này, có món cút lộn xào me nóng hổi cùng bạn bè, người thân quây quần thưởng thức thì còn gì bằng. Lạnh giá tới mấy cũng sẽ trở nên ấm áp!

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thịt bò món xào ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu