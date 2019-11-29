Cho thịt bò vào ngâm trong thứ nước này 10 phút, đảm bảo khi xào sẽ chẳng bị dai, khô nữa

Muốn có món bò xào ớt chuông ngon, miếng thịt mềm ngọt lại không dai, khô chị em chỉ cần rửa sạch thịt rồi ngâm với thứ nước rẻ tiền này trước khi nấu.

Chỉ cần ngâm trong thứ nước rẻ tiền này 10 phút, chị em sẽ có ngay hàng tá món ngon với thịt bò, đặc biệt là món bò xào ớt chuông khiến chồng con vét sạch nồi cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 350g thịt bò.

- 1 quả ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ.

- 1 củ hành tây, gừng, tỏi, cần tây.

- Rượu nấu ăn, bia.

Cách làm:

- Thịt bò thái mỏng, cho vào bát rồi cho bia, vài lát gừng vào ngâm trong 10 phút. Chính mẹo nấu ăn hay này sẽ giúp bụi bẩn bám ở miếng thịt được rửa sạch, khiến thịt bò mềm ngon bất ngờ.

- Rửa thịt dưới vòi nước chảy, để ráo. Cho thịt vào bát, thêm chút bia ướp khoảng 10 phút.

- Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng trút dầu vào rồi cho thêm hành tây thái mỏng, gừng, tỏi đã băm nhỏ vào đảo đến khi dậy mùi thơm.

- Trút thịt bò vào đảo nhanh tay, khi bò gần đạt đến độ chín như mong muốn hãy cho thêm chút bia, rượu nấu ăn, và chút muối. Cho ớt chuông đã xắt miếng vừa ăn, cần tây vào đảo đến khi thịt chín tới thì tắt bếp.

- Cho bò xào hành ớt chuông ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, hành xắt nhỏ lên trên thì bạn đã có ngay món thịt bò xào mềm thơm, hấp dẫn khó quên.

Chúc bạn thành công với món bò xào ớt chuông mềm ngon, lạ miệng này nhé!

*(Ảnh: Internet)

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