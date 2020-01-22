Vợ cho thanh long vào nồi tôm, chồng giật nảy người nhưng nhìn thành quả thì khen không ngớt

Với cách làm tôm sốt chua ngọt vô cùng đơn giản này, chồng lúc đầu trố mắt ngạc nhiên thì khi nhìn thấy thành quả sẽ khen không ngớt lời.

- 2 thìa sốt cà chua.

- 1 thìa tinh bột ngô.

- Gừng, hành lá.

Gia vị: Dầu hào, nước mắm, muối, dầu ăn.

Cách làm tôm sốt thanh long chua ngọt

Sơ chế nguyên liệu

Ngâm tôm trong nước với hành và gừng để khử mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

- Tôm rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi rồi loại bỏ đường chỉ đen ở lưng và lột vỏ lấy phần thịt tôm cho vào bát.

- Thêm vào bát chút nước, hành hoa thái nhỏ và gừng đập dập ngâm trong 10 phút để khử sạch mùi tanh của tôm. Sau đấy vớt ra, để ráo.

- Thanh long bỏ vỏ, thái hạt lựu.

- Cần tây rửa sạch, tước bỏ phần xơ bên ngoài và chần qua với nước sôi trong 3 phút thì vớt ra, để ráo rồi thái miếng dài khoảng 5cm.

Cách bước thực hiện món ngon với tôm hấp dẫn

- Tôm cho vào bát, trộn cùng với tinh bột ngô sao cho bột phủ kín bề mặt của con tôm.

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu vào đun đến khi dầu sôi thì cho tôm vào rán với lửa vừa đến khi tôm có màu hơi đỏ là được.

Đảo nhẹ tay để thanh long không bị nát - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc một cái chảo khác lên bếp, cho 30ml nước và phần sốt cà chua đã chuẩn bị vào khuấy đều đến khi hỗn hợp sôi lên thì trút tôm đã chiên, cần tây và thanh long vào chảo đảo nhẹ tay. Thêm gia vị sao cho vừa ăn thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món ngon khó cưỡng với tôm khiến chồng con đều mê - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần múc tôm xào thanh long chua ngọt này ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và tiêu thì bạn đã có ngay món ngon với tôm khó cưỡng.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này.