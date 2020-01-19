Muốn có món thịt rán vàng ruộm, ngoài giòn trong mềm ngọt chỉ cần nhớ bước này khi tẩm ướp

Nấu gì hôm nay 19/01/2020 15:41

Dưới đây chính là cách làm thịt lợn rán ngon nức mũi, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, chẳng hề bị hôi hay cháy khét cực hiếm người biết.

Khi tẩm ướp thịt, bạn chỉ cần làm thao tác này thì đã nắm trong tay cách làm thịt lợn rán ngon như nhà hàng, ai khó tính đến mấy cũng phải tấm tắc khen.

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Món ngon với thịt lợn này sẽ khiến ai ăn cũng ghiền - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 500gr thịt ba chỉ lợn

- Vài củ hành, tỏi.

- Gia vị: Muối, đường, tiêu, ngũ vị hương, rượu trắng, giấm gạo.

Các bước thực hiện

Để làm món ngon với thịt lợn, cũng là món nhậu ngon ngày Tết này bạn cần thực hiện những công đoạn sau.

- Thịt lợn rửa sạch với chút rượu trắng, sau đấy rửa lại với nước thêm lần nữa rồi để ráo.

- Lấy một cái tô, cho đường, muối, tiêu, ngũ vị hương, hành tỏi băm nhỏ, chút rượu trắng vào trộn đều.

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Cho thịt vào tủ lạnh ướp trong 2 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thịt lợn vào hỗn hợp trên, sau đấy dùng tay xoa đều khắp bề mặt của miếng thịt trong khoảng 5 phút rồi cho vào tủ lạnh, ướp trong 2 tiếng.

- Kế đến, bạn lấy từng miếng thịt ra khỏi tô, dùng tăm xiên khắp bề mặt miếng da lợn rồi dùng giấm gạo phết đều lên bì heo. Bước này sẽ giúp thịt lợn rán giòn ngon, không bị cháy xém.

- Bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho dầu ăn vào, khi dầu sôi già bạn hãy cho từng miếng thịt vào rán. Đừng cho thịt vào chảo quá sớm kẻo thịt bị dính chảo, bong tróc kém đẹp mắt.

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Bạn nên rán thịt với lửa lớn để miếng thịt vàng ươm bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt - Ảnh minh họa: Internet

- Muốn thịt lợn rán có màu vàng ruộm, giòn ngon bạn đừng vội lật khi thịt chưa se lại. Chờ đến khi bề mặt thịt chín vàng bạn mới lật sang bên kia để miếng thịt nhanh chín, tiết kiệm gas.

- Bạn nên rán thịt với lửa lớn để miếng thịt vàng ươm bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt, mùi thơm đặc trưng.

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Thịt lợn rán thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Khi miếng thịt lợn đã chín đều hai mặt, bạn chỉ cần vớt ra giấy thấm dầu, chờ nguột rồi thái miếng vừa ăn. Thịt lợn rán có thể ăn cùng với dưa muối chua ngọt hay dưa leo đều  ngon.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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