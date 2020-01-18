Đừng luộc hay rán nữa, gà làm theo cách này sẽ có món ăn đậm đà khó quên!

Dưới đây là công thức để làm món ngon với thịt gà này, mời các bạn cùng theo dõi.

Thịt gà là thực phẩm khá quen thuộc trong thực đơn hàng ngày. Thế nhưng, cách làm gà om cay thì không phải ai cũng biết.

- 1 củ cà rốt.

- 1 củ hành tây.

- Vài nhánh hành lá.

Phần nước sốt:

- Nước tương, dầu mè.

- Hành, tỏi băm nhuyễn.

Gia vị: Tiêu, muối, ớt bột.

Cách làm thịt gà om cay

- Hành tây, khoai tây, cà rốt gọt bỏ vỏ rồi thái thành những miếng vuông vừa ăn. Hành lá sau khi bỏ phần rễ thì rửa thật sạch rồi thái khúc dài khoảng 5cm.

Chặt gà thành những miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt gà dùng rượu trắng chà xát từ trong ra ngoài, sau đấy rửa lại thật sạch với nước rồi để ráo. Kế đến, chặt gà thành những miếng vừa ăn.

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, sau đấy cho thịt gà đã chặt vào chần trong vài phút rồi vớt ra, rửa lại với nước, để ráo.

Ướp gà trong 30 phút để thịt thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái tô rồi cho 5 thìa nước tương, 2 thìa bột ớt, hạt tiêu, muối, dầu mè, tỏi băm vào rồi trộn đều. Sau đấy, trút hỗn hợp này lên số thịt gà đã chần, trộn cho thật đều để gà ngấm gia vị.

- Chuẩn bị một cái nồi, sau đấy xếp khoai tây, cà rốt kín đáy nồi rồi trút số gà đã ướp gia vị vào. Đậy nắp nấu với lửa vừa đến khi thịt gà chín mềm, dậy mùi thơm thì cho hành tây vào, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Món gà om cay ăn nóng cùng bún hoặc cơm đều ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Múc gà om cay ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và vài lát ớt xắt lên trên thì bạn đã có ngay món ngon dễ làm nhưng cực quyến rũ.

Món gà om cay ăn nóng cùng bún hoặc cơm đều ngon miệng. Chúc bạn thành công.