Nếu bỏ qua bước quan trọng này khi xào mì đảm bảo món ăn sẽ bị dính chảo, mềm nát, kém ngon

Dẫu là món ăn quá quen thuộc trong gian bếp Việt nhưng nếu chế biến không đúng cách thì khi xào mì sẽ bị dính vào nhau, mềm nhũn và bị nát. Tuy nhiên, nếu làm theo công thức dưới đây bạn sẽ có ngay món mì xào dai ngon, không hề bị dính chảo lại giàu dinh dưỡng .

Đây chính là cách làm mì xào ngon “chết người”, ai ăn cũng mê, chị em hãy thuộc lòng để có ngay món ăn sáng ngon cho cả gia đình nhé.

- 1 củ cà rốt.

- 1 củ hành tây.

- 1 bó cải thìa.

- Tỏi, hành khô, hành lá, rau mùi

- Gia vị: Hạt nêm, dầu ăn, nước mắm, dầu hào.

Các bước thực hiện

- Thịt bò mua về rửa sạch với nước muối để loại bỏ phần máu thừa và chà xát với chút chanh để khử mùi hôi, sau đấy rửa lại với nước thêm lần nữa. Thái thịt bò thành những miếng mỏng, sau đấy cho vào tô ướp cùng 1 thìa café hạt nêm, 1 thìa café dầu hào và chút hành tỏi băm nhuyễn.

Thái lát mỏng sẽ giúp thịt bò mềm ngọt - Ảnh minh họa: Internet

- Cải thìa tách từng bẹ, sau đấy rửa thật sạch dưới vòi nước chảy, để ráo rồi cắt khúc khoảng 5cm.

- Cà rốt gọt sạch vỏ, sau đấy tỉa hoa rồi thái lát mỏng.

- Hành tây lột bỏ vỏ, mang rửa với nước muối pha loãng rồi thái múi cau.

- Hành lá, rau mùi cắt bỏ phần rễ rồi rửa sạch, để ráo và thái nhỏ.

Ngâm mì trong nước đá lạnh 1 phút rồi vớt ra để ráo - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt nồi nước lên bếp rồi đun sôi, sau đấy cho mì gói vào chần trong 60 giây rồi vớt ra cho vào thau nước lạnh ngay. Ngâm mì trong nước đá lạnh 1 phút rồi vớt ra để ráo. Công đoạn này sẽ giúp mì không bị dính vào nhau, mềm dai và không bị nhũn khi xào.

- Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào. Chờ dầu nóng cho hành tỏi vào phi thơm thì trút thịt bò đã ướp vào đảo đều tay.

Đảo nhanh tay để thịt bò chín đều - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt đã săn lại, bạn cho cà rốt vào đảo đến khi chín tái thì trút hành tây vào xào cùng khoảng 1 phút thì trút ra đĩa.

- Cho một cái chảo khác lên bếp, cho hành tỏi và chút dầu vào phi cho dậy mùi rồi trút mì gói vào đảo đều cùng 2 gói gia vị bên trong gói mì.

- Khi mì đã ngấm đều gia vị, bạn cho cải thìa vào đảo đều đến khi cải chín thì trút số thịt bò đã xào vào trộn đều.

Thành phẩm

Mì xào thơm ngon, đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, sau đấy trút mì xào ra đĩa. Rắc hành lá, rau mùi thái nhỏ và chút hạt tiêu lên trên thì bạn đã có ngay món mì ngon khó cưỡng.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này.