Chớ dại dùng muối, muốn thịt bò mềm ngon, không hề bị dai lại khử sạch mùi hôi hãy ướp với thứ này

Nấu gì hôm nay 12/01/2020 04:18

Đừng ướp với muối, bạn hãy học ngay cách ướp thịt bò cực ngon này để món xào, nướng, kho hay hầm đều mềm ngọt thơm ngon chẳng khác nhà hàng.

Đây chính là cách ướp thịt bò chuẩn nhất, giúp bạn có ngay món ngon với thịt bò mềm ngọt, không hề bị dai, ai ăn cũng mê.

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Cứ dùng muối ướp thịt bò bảo sao thịt dai, cứng, khiến món ăn mất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có món ngon với thịt bò bạn cần nắm rõ 4 quy tắc giúp chế biến thịt bò ngon bất bại dưới đây.

1. Ướp thịt bò bằng dầu hào

Các chị em nội trợ vẫn thường có thói quen dùng muối để ướp thịt bò. Đây chính là sai lầm khi nấu ăn khiến món ăn bị khô, dai và kém ngon hơn hẳn.

Thế nên, mẹo tẩm ướp gia cực vi diệu chính là thay vì dùng muối hay nước mắm bạn hãy dùng dầu hào. Cách làm này sẽ khiến món ăn đậm vị, mềm tan trong miệng.

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Nước cốt chanh chẳng những giúp món ăn mềm ngọt mà còn khử sạch mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngâm thịt bò trong nước cốt chanh

Sau khi mua thịt bò về, thay vì chỉ rửa sạch bằng nước lã bạn cần làm thêm một bước. Đấy chính là, cho thịt bò vào ngâm trong bát nước có pha chút muối và vài giọt nước cốt chanh trong tầm 10 phút rồi rửa lại với nước.

Với mẹo nấu ăn hay này bạn sẽ loại bỏ được phần máu thừa trong thịt, chẳng những giúp món ăn mềm ngọt mà còn khử sạch mùi hôi.

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Với những món nướng, kho, bạn cần ướp và để trong tủ lạnh qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

3. Thời gian ướp thịt rất quan trọng

Với mỗi món ăn bạn sẽ cần có thời gian ướp thịt khác nhau để đảm bảo hương vị. Nếu là các món xào, bạn cần tẩm ướp thịt bò trong khoảng 15 phút.

Với những món nướng, kho, bạn cần ướp và để trong tủ lạnh qua đêm để món ăn thơm ngon như ý.

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Với những món xào bạn cần thái thịt thật mỏng - Ảnh minh họa: Internet

4. Độ dày, mỏng của thịt bò

Tùy thuộc vào món ăn định chế biến mà bạn có thể thay đổi độ dày, mỏng của miếng thịt bò sao cho phù hợp. Với những món xào bạn cần thái thật mỏng để mùi thịt thơm lừng sẽ dậy lên ngay khi xào.

Với những món kho, hầm bạn đừng thái quá mỏng kẻo khi chín thịt bị rã, mất ngon. Đặc biệt, khi ướp thịt bò bạn đừng quên cho thêm chút gừng đập dập để khử sạch mùi hôi nhé.

Chúc bạn có thật nhiều món ngon với những bí quyết nấu ăn vô cùng đơn giản trên!

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