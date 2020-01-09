Làm chân gà ngâm sả tắc, luộc với nước sôi hay nước lạnh, nhiều người làm sai bảo sao không giòn

Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn phạm phải sai lầm khi nấu ăn khiến chân gà không giòn, thậm chí có mùi tanh. Luộc chân gà bằng nước sôi hay nước lạnh chính là mấu chốt quyết định đến hương vị của món ăn vặt này.

Tết đến xuân về, chị em nội trợ hãy dắt túi ngay cách làm chân gà ngâm sả tắc này để có món ngon giải ngán cho cả gia đình, khiến chồng con đều mê tít.

- Tắc (quất) xanh: 10 - 15 quả.

- Ớt: 10 quả.

- Gia vị: 6 thìa canh nước mắm ngon; 1 thìa muối; 5-6 thìa giấm gạo; 1 thìa muối; 6 thìa đường.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc

Để làm món ngon với chân gà này, bạn cần lưu ý những bước dưới đây.

Chân gà giòn sần sật chính là bí quyết giúp món ăn thêm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Chọn chân gà có da sáng bóng và có đàn hồi. Đây chính là những chiếc chân gà tươi ngon.

- Rửa chân gà bằng nước muối thật sạch, sau đấy rửa lại với nước lã rồi để ráo, chặt đôi chân gà.

- Ngâm chân gà trong thau nước lạnh khoảng 10 phút cho ra hết máu thừa rồi rửa lại thật sạch.

- Cho chân gà vào nồi, trút nước lạnh ngập chân gà và bật bếp đun sôi. Khi sôi, bạn hạ nhỏ lửa và luộc thêm khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Như vậy, muốn chân gà giòn sần sật, trắng tinh đẹp mắt bạn nên luộc bằng nước lạnh. Việc luộc bằng nước sôi sẽ khiến chân gà chín không đều, thịt cứng kém ngon.

- Vớt chân gà ra, cho ngay vào chậu nước đá lạnh ngâm trong 20 phút. Công đoạn này sẽ giúp món ăn thêm giòn ngon.

Đừng quên bỏ hạt quất để không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet

- Sả một nửa cắt khúc dài để riêng, nửa còn lại thái khoanh tròn nhỏ. Ớt thái khoanh nhỏ, tắc (quất) cắt đôi, bỏ hạt cho khỏi đắng.

- Hòa nước nóng đun sôi để nguội, đường, muối, giấm vào nồi rồi đun sôi trong 2 phút để nước mắm ngâm không bị hăng.

-Trộn chân gà đã ráo nước vào sả, ớt, tắc đã thái mỏng, sau đấy xếp vào lọ. Đổ hỗn hợp nước mắm ngâm vào, đậy kín nắp 1 ngày thì bạn đã có thể thưởng thức.

Chân gà ngâm sả tắc đủ vị chua ngọt, cay cay cuốn hút khó phai - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chân gà ngâm sả tắc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể dùng được 7 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Với món ngon ngày Tết vừa giải ngán lại có thể đãi khác này bạn sẽ khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi tài nữ công gia chánh của mình.

Chúc bạn thành công!