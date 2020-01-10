Quên trứng rán đi, thử làm ngay trứng đúc thịt mới lạ đảm bảo tốn cơm vô cùng

Nấu gì hôm nay 10/01/2020 13:00

Món trứng rán đã quá quen thuộc trong thực đơn hàng ngày nhưng cách làm trứng đúc thịt chắc chắn nhiều mẹ vẫn chưa biết. Vậy hãy vào bếp thực hiện ngay món ăn này nào.

Nếu như phương Tây chuộng ăn trứng ốp la vào mỗi sáng thì ở phương Đông có rất nhiều món ngon với trứng như trứng rán, trứng luộc, canh trứng... Để làm phong phú thực đơn hàng ngày, chúng tối sẽ chia sẻ đến các mẹ cách làm trứng đúc thịt mới lạ dưới đây.

Nguyên liệu chuẩn bị cho suất 4 người ăn

- Trứng: 2 quả (trứng gà hay trứng vịt đều được).

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Trứng gà hay trứng vịt đều được - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt nạc: 200 gram (thịt lợn).

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Chọn thịt nạc ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Hành: 2 - 3 củ.

- Gia vị: hạt tiêu, nước mắm, bột canh.

Cách làm trứng đúc thịt

Bước 1:

- Băm nhỏ thịt nạc hoặc cho vào máy xay. Bạn có thể dùng thịt lợn hoặc thịt bò đều được.

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Thịt nạc băm thật nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Đánh trứng với thịt rồi nêm các gia vị vào, ước chừng tỷ lệ vừa ăn.

- Hành băm càng nhỏ thì càng ngon và đẹp mắt.

Bước 2:

- Cho dầu vào chảo đến khi nóng thì cho hành vào, đảo đều tay. Lưu ý khi hành vừa vàng tới là vặn nhỏ lửa ngay (nếu hành bị cháy sẽ làm món ăn mất ngon).

- Cho hỗn hợp trứng thịt vào rồi vặn to lửa (để thịt bên trong nhanh chín hơn), khoảng 4 - 5 phút là món ăn đã hoàn thành.

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Trứng đúc thịt đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3:

- Cho sản phẩm ra đĩa hoặc cắt thành từng miếng nhỏ để xếp vào đĩa. Bạn có thể trang trí thêm rau mùi hoặc hành lá tùy ý muốn.

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Cắt trứng đúc thịt thành từng miếng rồi trang trí đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này, mong bạn đã có thêm lựa chọn mới trong thực đơn ăn uống hàng ngày của gia đình mình.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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Món trứng hấp đường nâu cho bữa sáng đảm bảo dinh dưỡng

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