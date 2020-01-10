Kho cá đừng quên cho thêm thứ này để món cá béo ngậy, mềm ngon và chẳng còn chút mùi tanh

Để làm món ngon với cá này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

Muốn có món cá không hề bị tanh, đậm vị lại đưa cơm chị em đừng bỏ qua cách làm cá lóc kho tộ chuẩn vị dưới đây.

- 2 củ hành tím, 2 quả ớt sừng, vài cây hành lá.

- Gia vị: đường, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, tương ớt…

Cách làm cá lóc kho tộ

- Cá sau khi làm sạch bạn dùng rượu trắng cùng muối chà xát bên ngoài thân cá để loại bỏ phần nhớt bên ngoài và giúp khử mùi tanh hiệu quả. Sau đấy, mang rửa sạch với nước, loại bỏ máu thừa và để ráo nước.

Ướp cá trong khoảng 1 tiếng để cá thấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đến, bạn cắt cá thành từng khoanh vừa ăn rồi cho vào tô. Lần lượt cho nước mắm, đường, hành tím xắt nhỏ, tiêu, tương ớt và dầu ăn vào trộn đều. Ướp cá trong khoảng 1 tiếng để cá thấm đều gia vị, khi kho món cá sẽ đậm đà hơn.

- Mỡ lợn rửa sạch với chút muối, để ráo rồi xắt miếng vừa ăn. Sau đấy, bạn đặt nồi lên bếp, trút số mỡ lợn này vào rán để lấy tóp mỡ. Khi tóp mỡ có màu vàng bạn vớt lấy tóp mỡ và ½ số mỡ ra. Trút cá đã ướp vào nồi rồi bật lửa lớn trong 5 phút để cá săn lại.

Như vậy, chỉ cần cho tóp mỡ vào nồi cá kho bạn sẽ có ngay món ngon bất bại, chồng con ăn mãi không chán.

Cá kho tộ có màu cánh gián đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Cho một nửa tóp mỡ vào, vặn lửa liu riu và kho khoảng 30 phút thì món kho ngon này đã hoàn thành.

Thành phẩm

Món cá kho ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ cần rắc chút hành lá thái nhỏ, ớt thái lát, tiêu và cho phần tóp mỡ còn lại lên trên nồi cá kho thì bạn đã có ngay món cá mềm tan, thơm lừng và chẳng còn chút mùi tanh nào.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!