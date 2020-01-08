Hướng dẫn cách làm bánh chuối nướng vừa ngon vừa lạ, ai ăn cũng mê

Đời sống 08/01/2020 05:00

Cuối tuần này hãy vào bếp cùng chúng tôi để học cách làm bánh chuối nướng vừa ngon vừa lạ cho cả gia đình vào ngày đông lạnh này nhé.

Với cách làm bánh chuối nướng đơn giản dưới đây, bạn sẽ có ngay món ăn vặt ngon cho cả nhà.

1. Nguyên liệu làm món bánh chuối nướng

Để thực hiện món bánh dễ làm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Chuối chín: 100g, lưu ý chọn quả càng chín càng tốt.

- Trứng: 2 quả.

- Bơ: 80g.

- Đường:50g.

- Bột mì: 100g.

- Bột nở:2g.

- Hạt óc chó.

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Các nguyên liệu chính làm món bánh chuối nướng - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm bánh chuối nướng

- Cho bơ tan chảy bằng cách hấp cách thủy hoặc cho vào lò vi sóng. Trứng đập vào bát, cho đường vào trộn cho đều.

- Chuối chín bóc vỏ rồi nghiền nát. Cho chuối đã nghiền vào bát trứng và trộn hỗn hợp này với nhau.

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Cho chuối đã nghiền vào bát trứng và trộn đều - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp tục cho bột mì và bột nở vào hỗn hợp trên.

- Sau đó, cho bơ đã tan chảy vào trộn cho đều. Bạn đổ bột ra khuôn đã được chống dính. Thêm hạt óc chó vào giữa đường dọc của khuôn bánh.

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Thêm hạt óc chó vào giữa đường dọc khuôn bánh - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt khuôn bánh vào lò nướng đã được làm nóng khoảng 175 độ. Nướng bánh trong khoảng 15 phút cho bánh chín.

Lưu ý:

- Khi kiểm tra bánh đã chín hay chưa bạn có thể sử dụng que tăm để ghim vào bánh. Nếu tăm rút ra không bị dính bánh, đồng thời bề mặt bánh vàng, có mùi thơm thì bánh đã hoàn hảo.

- Nếu bánh đã chín nhưng chưa ngả vàng bạn có thể tắt lửa, chỉ sử dụng lửa trên để nướng bề mặt.

- Nếu bánh đã vàng nhưng chưa chín trong, bạn để lửa dưới để nướng bánh tiếp đến khi bánh chín.

3. Thành phẩm

Cuối cùng, lấy bánh ra để nguội, cắt thành miếng vừa ăn và thưởng thức.

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Thành phẩm là món bánh chuối nướng ngon và đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với những nguyên liệu dễ tìm cùng với các bước làm nhanh, đơn giản, bạn hoàn toàn có thể chế biến món bánh chuối nướng vừa ngon vừa lạ miệng cho cả gia đình.

Bánh chuối nướng có vị ngọt của chuối, vị bùi của hạt óc chó, lại mềm sẽ khiến bạn ăn mãi không ngán.

Chúc bạn thành công với món bánh ngon này nhé.

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