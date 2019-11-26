Con dâu cho chuối vào nồi cá kho, mẹ chồng nhăn mặt nhưng nhìn thành phẩm lại há hốc mồm

Nấu gì hôm nay 26/11/2019 12:13

Cá kho là món ăn đơn giản và thường có trong mỗi bữa ăn gia đình Việt. Có nhiều món ngon với cá nhưng bạn đã bao giờ thử cá kho chuối xanh chưa?

Thêm ngay món cá kho chuối xanh vừa ngon, vừa bổ dưỡng vào bữa cơm gia đình.

Những nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cá tươi, ngon: Có thể chọn cá trắm, cá rô, cá quả.

- Chuối xanh: Tầm 4 - 5 quả.

- Riềng: 1 củ nhỏ hoặc có thể mua riềng xay sẵn.

- Gừng, hành khô, ớt tươi.

- Thịt ba chỉ: 200-300g.

- Gia vị: hạt nêm, bột canh, dầu ăn, đường, bột nghệ, nước mắm ngon.

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Chuẩn bị cá tươi ngon - Ảnh: Internet

Các bước thực hiện món cá kho chuối xanh:

Với cách kho cá ngon, đơn giản này gia đình bạn sẽ có ngay bữa ăn tuyệt hảo.

- Cá làm sạch, cắt khúc vừa ăn, để ráo nước.

- Thịt ba chỉ trần qua nước sôi, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

- Ướp thịt ba chỉ và cá với ba thìa cà phê bột canh, hai thìa cà phê bột nêm, chút hành, riềng băm nhỏ, chút bột nghệ, hai thìa nước mắm. Để cá ngấm gia vị trong 30 phút. Thỉnh thoảng đảo hoặc xóc cá lên.

- Riềng, gừng thái lát mỏng.

- Ớt để cả quả hoặc thái miếng nhỏ (tuỳ độ cay).

- Cho ít dầu ăn vào chảo, thêm 3-4 thìa đường, đường tan ngả sang màu vàng thì tắt bếp, thêm vào chút nước trắng sẽ thu được nước đường có màu nâu cánh gián.

- Chuối xanh rửa sạch, để cả vỏ xanh bên ngoài hoặc tước vỏ tuỳ sở thích, cắt khúc bổ đôi thành miếng vừa ăn.

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Cá kho chuối xanh, món xưa dễ làm - Ảnh: Internet

- Chuẩn bị nồi, lớp đầu tiên xếp riềng, gừng xuống đáy, tiếp theo một lớp chuối xanh. Cá sau khi ngấm gia vị thì đặt từng lên trên lớp chuối, xen kẽ là các miếng thịt ba chỉ. Cho ớt, riềng và vài thìa dầu ăn vào cùng. 

- Đổ phần nước đường đã thắng vào nồi, thêm nước, đun sôi và hạ nhỏ lửa đun đến khi cạn nước. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng nhưng không được lật cá, nếu chuối, thịt, cá chưa nhừ mà nồi cá đã cạn nước thì cho thêm chút nước nữa và đun nhỏ lửa đến khi các nguyên liệu mềm nhừ, cạn nước là được. Trước khi tắt bếp, rưới thêm vài thìa dầu ăn lên trên để nồi cá đẹp mắt, bóng bẩy hơn.

- Khi nồi cá cạn hẳn, xếp ra đĩa và cùng thưởng thức.

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Thưởng thức cá kho chuối xanh tròn vị - Ảnh: Internet

Một vài lưu ý khi làm món cá kho chuối xanh:

- Nếu muốn nhanh bạn có thể mua sẵn chai nước hàng cốt dừa để tạo màu vàng cho đẹp.

- Muốn thêm vị chua bạn có thể kho thêm dưa muối hoặc khế chua cũng rất ngon.

Bạn còn chờ gì nữa mà không áp dụng ngay món ngon với cá này để có một bữa cơm gia đình tròn vị và ngon miệng!

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Chẳng những đập tan nỗi ám ảnh mỗi khi vào bếp, món cá chiên tiêu chanh này còn khiến đầu bếp năm sao cũng phải tấm tắc khen ngon.

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