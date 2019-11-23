Muốn cá chiên không tanh, không bị bắn dầu lại thơm ngon tuyệt đối bạn hãy thử ngay cách này!

Nấu gì hôm nay 23/11/2019 04:00

Chẳng những đập tan nỗi ám ảnh mỗi khi vào bếp, món cá chiên tiêu chanh này còn khiến đầu bếp năm sao cũng phải tấm tắc khen ngon.

Muốn có món cá chiên tiêu chanh thơm ngon, khử sạch mùi tanh lại vô cùng hút mắt thì đây chính là công thức chuẩn nhất dành cho bạn.

ca chien tieu chanh
Món cá chiên tiêu chanh dễ làm nhưng lại xứng danh cực phẩm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lát cá basa phi lê

1 quả chanh

Gia vị: muối, nước tương, hạt tiêu, dầu oliu

Cách làm món cá chiên tiêu chanh:

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Cá basa phi lê rửa sạch dưới vòi nước, sau đấy dùng khăn giấy thấm khô.

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Cho cá vào đĩa, ướp với chút muối, hạt tiêu, chút nước cốt chanh và một thìa dầu oliu.

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Cho chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho dầu ăn vào. Dùng đũa nhúng vào chảo dầu, nếu thấy bong bóng nổi lên xung quanh đầu đũa thì dầu đã đủ độ nóng. Cho cá vào chảo, chiên nhỏ lửa.

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Chờ cá chín vàng một mặt thì lật cá, sao cho hai mặt đều vàng giòn là được. Rắc chút hành lá, thái hai lát chanh lên trên để món ăn thêm hút mắt.

Thành phẩm:

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Món cá chiên tiêu chanh không chỉ hấp dẫn vị giác của người lớn mà còn cực thích hợp với trẻ nhỏ. Dám chắc, chỉ cần thử ngay món ngon với cá này một lần cả nhà bạn sẽ mê tít.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này nhé!

Mẹo chọn phi lê cá ngon:

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Phi lê cá ngon khi chạm vào thấy chắc thịt, không bị mềm, bở - Ảnh: Internet

- Thịt cá ẩm và tươi, khi chạm vào thấy chắc thịt, không bị mềm, bở. Đặc biệt, nếu thịt phi lê cá có màu xám hoặc đã bị bong da thì cá đã để lâu, không còn tươi ngon.

- Một trong những mẹo chọn phi lê cá ngon nữa là nhìn vào da của miếng cá. Nếu da sáng bóng, mướt thì cá còn tươi. Nếu da cá tối mờ, rách thì bạn đừng nên mua.

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