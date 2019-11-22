Cách pha nước chấm 'thần thánh' khiến bạn ăn món nào nghiền món đó

Thực tế thì cách pha nước chấm ngon không hề khó chút nào, chúng ta hãy cùng tham khảo cách làm dưới đây nhé.

Trong bữa cơm, dù các món chính có ngon đến mấy mà bát nước chấm nhạt tèo, không có hương sắc cũng sẽ làm giảm đi độ ngon của món ăn.

Nước mắm : Chọn nước mắm ngon, không quá mặn (lưu ý khi sử dụng nước mắm để chấm và nước mắm để nấu là 2 loại khác nhau)

Chu ẩn b ị nguy ê n li ệu cho b á t n ước chấm - Ảnh: Internet

Cách làm nước chấm ngon:

Bước 1:

- Tỏi, ớt băm thật nhỏ

- Chanh vắt nước bỏ hạt

Bước 2: Cho tỏi, ớt, đường ( tỉ lệ 1:1 hoặc ai thích ăn ngọt nhiều hay cay nhiều thì có thể cho tùy khẩu vị ăn của mình) vào cối và giã thật đều tay, cho đến khi tất cả nhuyễn nhỏ và quyện vào nhau.

Cho t ất c ả nguy ê n li ệu v à o c ối gi ã đều - Ảnh: Internet

Bước 3: Đổ tất cả vào bát, cho nước mắm vào, nêm nếm đến khi vừa ăn.

Bước 4: Đổ nước cốt chanh vào bát nước chấm để có vị chua ngọt thanh thanh.

Một mẹo nhỏ để pha nước chấm ngon ngon tuyệt cú mèo đó là, bạn pha thêm 1 chút nước ấm vào bát nước chấm chắc chắn sẽ ngon như ở ngoài hàng.

Như vậy, các bạn đã có ngay một bát nước chấm ngon thần thánh mà không tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, trái ngược hẳn với suy nghĩ cách pha nước chấm ngon thật khó. Không chỉ sử dụng trong bữa ăn mà bất cứ món ăn vặt nào cũng có thể dùng đến nó: ốc luộc, nem chua...

Trên đây, là cách pha nước chấm ngon vô cùng đơn giản, dễ làm lại hiệu quả cho các chị em nội trợ có dịp ghi điểm với mẹ chồng và chồng yêu của mình.

Chúc các bạn thành công!