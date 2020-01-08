Tự làm caramen ngon - bổ - rẻ tại nhà, món ăn vặt yêu thích của trẻ nhỏ

Nấu gì hôm nay 08/01/2020 05:00

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các mẹ cách làm caramen tại nhà cho con yêu đảm bảo ngon, bổ, an toàn tuyệt đối và chẳng sợ hóa chất độc hại.

Trẻ nhỏ rất thích ăn vặt và điều lo lắng của các mẹ là vấn đề an toàn, vệ sinh không được đảm bảo ở các quán xá ngoài đường. Chính vì thế, các mẹ hãy thử cách làm caramen tại nhà vừa ngon vừa bổ cho con yêu của mình.

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Món caramen thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm món caramen hay còn gọi là bánh caramen

- 6 lòng đỏ trứng + 3 quả trứng gà.

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Trứng gà để làm caramen - Ảnh minh họa: Internet

- Sữa tươi không đường: 500ml.

- Đường: 100gr.

- Vani: 3 ống.

- Muối: 1/2 thìa cafe.

- Cốc hoặc bát sứ con.

- 1 cái rây.

- Nước cốt chanh: 1/2 thìa cafe.

- Nước lọc.

Cách làm caramen tại nhà

Bước 1: Làm phần bánh caramen.

- Dùng đũa khuấy nhẹ (6 lòng đỏ trứng + 3 quả trứng gà) cho đến khi hỗn hợp tan dần, lưu ý đánh nhẹ tay để không xuất hiện bọt khí (bọt khí làm bề mặt caramen không mịn), sau đó cho thêm đường vào quấy đều.

- Đun nhỏ lửa sữa tươi không đường, chỉ cần vừa nóng là tắt bếp ngay (nếu để sôi sẽ làm hỏng thành phẩm).

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Đun sữa tươi nhỏ lửa, không để sôi quá - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo cho hỗn hợp trứng + đường đã đánh tan vào nồi sữa tươi và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau, tránh bị vón cục.

- Cuối cùng cho vani vào, khuấy nhẹ rồi dùng chiếc rây lọc để lọc hỗn hợp lại một lần nữa (công đoạn này giúp cho phần caramen được mịn, không bị rỗ tổ ong).

- Múc hỗn hợp vừa lọc cho vào từng cốc nhựa hoặc bát con để chuẩn bị đến bước hấp bánh caramen.

Bước 2: Hấp bánh caramen.

- Có thể lấy 1 cái nồi to hoặc nồi cơm điện, đổ nước nóng vào, sau đó xếp các cốc hoặc bát con đựng hỗn hợp caramen vào và phủ một lớp vải mỏng ở phía trên để khi hấp hơi, nước không bị nhỏ xuống làm rỗ mặt bánh.

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Hấp bánh caramen trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

- Thời gian hấp khoảng 40- 45 phút là bánh đã chín.

Bước 3: Làm đường caramen.

- Đun nhỏ lửa hỗn hợp nước + đường (tỉ lệ 2:1) và khuẩy nhẹ tay cho đến khi đường tan và chuyển thành màu nâu thì tắt bếp.

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Làm đường caramen - Ảnh minh họa: Internet

- Vắt thêm một chút chanh vào cho thơm, sau đó cho đường caramen lên trên phần bánh là chúng ta đã làm xong món bánh ngon, béo ngậy.

- Cách làm caramen tại nhà sẽ giúp các mẹ có một món ăn rất dinh dưỡng cho các con, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Chúc các mẹ thành công với món ăn vặt ngon này!

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