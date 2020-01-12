Học ngay cách làm dưa cải muối chua vàng ruộm giòn ngon, giải ngán ngày Tết

Nấu gì hôm nay 12/01/2020 13:03

Chỉ cần thuộc lòng cách làm dưa cải muối chua này bạn sẽ có ngay món dưa giòn ngon vàng óng, vừa giải ngán ngày Tết lại cực đưa cơm.

Đây chính là cách làm dưa cải muối chua chuẩn chỉnh nhất, giúp bạn có ngay món dưa vàng ươm, để lâu cũng không lo bị khú, vụng mấy cũng thành công.

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Cách làm dưa cải muối chua vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với cách muối dưa ngon này, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu vô cùng rẻ tiền sau.

-500g cải bẹ xanh.

-200g muối hạt.

-Lọ ngâm dưa.

Cách làm dưa cải ngâm chua

- Cải bẹ xanh bạn nên chọn loại tươi xanh, không bị héo hay úa vàng. Sau khi mua về bạn cắt bỏ phần gốc rồi rửa sạch.

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Bạn chỉ cần phơi héo, đừng phơi khô kẻo dưa không giòn - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đến, bạn treo rau cải ở nơi thoáng gió hoặc phơi ngoài nắng cho đến khi lá héo lại thì mang vào.

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Chần sơ qua nước sôi sẽ giúp cải chua giòn ngon, thơm nức - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi lên bếp, cho thêm chút muối rồi trút nước vào nồi đun sôi. Sau đấy, bạn trút cải vào chần sơ qua rồi vớt ra, để ráo.

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Ngâm ngập nước sẽ giúp dưa 'chín' đều - Ảnh minh họa: Internet

- Rửa sạch lọ ngâm, sau đấy cho rau cải vào. Kế đến, bạn đổ nước muối pha loãng vào ngập số rau trên rồi đậy kín nắp, đặt lọ ở nơi thoáng mát.

Thành phẩm

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Đây chính là món ăn ngày Tết không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ sau vài ngày bạn sẽ có ngay mẻ dưa cải chua vàng ruộm, giòn sần sật và cực hấp dẫn.

Không chỉ là món ăn giải ngán ngày Tết, dưa chua còn có thể nấu được rất nhiều món ngon khác như cá kho dưa chua hay canh chua dưa bò,… để cả gia đình cùng thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm nhưng có thể khiến chồng con mê tít, đánh bay nồi cơm dễ dàng này!

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