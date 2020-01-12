Trước khi kho cá nếu không làm sạch 3 bộ phận này thì nấu kiểu gì món ăn cũng rất tanh

Bỏ sạch 3 bộ phận này của cá trước khi nấu chính là mẹo nấu ăn hay ai cũng phải biết, nếu không bạn sẽ hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần thuộc lòng mẹo nấu ăn hay này bạn sẽ có ngay nồi cá kho mềm ngon, thơm nức, không hề tanh chút nào.

Chỉ cần làm sạch 3 bộ phận này bạn sẽ có ngay món ngon với cá vô cùng hấp dẫn.

Cá là thực phẩm khá phổ biến trong mâm cơm gia đình. Vậy nhưng, không phải ai cũng biết sơ chế cá đúng cách. Nếu không làm sạch 3 bộ phận này của cá trước khi nấu thì dù có chế biến kiểu gì món ăn của bạn cũng sẽ rất tanh, người dễ ăn đến mấy cũng đành buông đũa.

Màng đen bên trong sẽ khiến thực phẩm này sau khi nấu lên bị tanh - Ảnh minh họa: Internet

Màng đen trong bụng cá

Khi làm cá, chúng ta thường chỉ tập trung làm sạch phần nhớt bên ngoài da cá mà quên mất rằng màng đen bên trong cũng khiến thực phẩm này sau khi nấu lên sẽ bị tanh.

Vậy nên, khi sơ chế cá, bạn đừng quên loại bỏ hoàn toàn màng đen trong bụng cá và cả đường vân máu dọc sống lưng. Đây chính là bí quyết nấu ăn giúp bạn có món cá ngon khó cưỡng, chẳng còn chút mùi tanh khó chịu nào.

Chỉ cần cho dùng chút muối hạt, chanh chà cát lên thân cá thì bạn đã khử bay mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

Vảy cá

Rất nhiều người có thói quen để lại vảy cá khi nấu ăn, nhất là khi rán vì cho rằng lớp vảy sẽ giúp cá rán không dính chảo. Họ không biết rằng, vảy cá chứa rất nhiều vi khuẩn, chất dơ còn bám lại bên ngoài. Muốn cá rán không sát chảo, bạn chỉ cần rắc chút muối vào chảo trước khi nấu là được.

Thế nên, bạn cần loại bỏ hoàn toàn vảy cá, sau đấy dùng dao cạo sạch lớp chất nhờn còn bám trên da cá. Chỉ cần cho dùng chút muối hạt, chanh chà cát lên thân cá thì bạn đã khử bay mùi tanh khó chịu của loại thực phẩm này.

Ruột cá nếu chế biến không cẩn thận sẽ còn dư thức ăn của chúng trong dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ruột cá

Bạn đừng tiếc của mà giữ lại ruột cá, sai lầm này sẽ khiến bạn khó làm sạch bụng cá, món ăn vì thế mà kém ngon hơn hẳn.

Đặc biệt, ruột cá nếu chế biến không cẩn thận sẽ còn dư thức ăn của chúng trong dạ dày, khiến bạn rước độc vào người, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chúc bạn có thật nhiều món ngon với cá cùng cách khử mùi tanh của cá này!