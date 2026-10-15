Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Lý Á Bằng thẳng thắn cho biết sau hai lần kết hôn, anh không nghĩ mình có đủ tư cách để đưa ra lời khuyên. Với nam diễn viên, tình yêu đơn giản là yêu một người vì chính con người đó, không nhất thiết phải đặt điều kiện đối phương có đáp lại tình cảm hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với chuyên mục Tân Thanh của China News ngày 29.9, Lý Á Bằng hiếm hoi nhìn lại những bước ngoặt trong cuộc đời, từ sự nghiệp diễn xuất đến chuyện tình cảm. Những chia sẻ của nam diễn viên thu hút sự chú ý khi anh đề cập đến hai cuộc hôn nhân đã qua và quan điểm về tình yêu.

Anh cũng ví tình yêu với việc làm từ thiện, cho rằng sự cho đi không nên xuất phát từ mong muốn được đền đáp. Khi được hỏi liệu có nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa, tài tử chỉ trả lời ngắn gọn: “Mọi sự tùy duyên”.

Quan điểm này được nhiều khán giả nhận xét là sự chiêm nghiệm sau những thăng trầm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo, một số ý kiến tiếp tục bàn luận về nguyên nhân khiến hai cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, trong đó có những suy đoán liên quan đến khác biệt kỳ vọng và áp lực tài chính.

Trong chương trình, Lý Á Bằng còn tiết lộ lý do khiến anh dần rời xa nghiệp diễn. Nam diễn viên cho biết bản thân không còn nhiều hứng thú với việc đóng phim.

Anh nhớ lại năm 2000, khi bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ” phát sóng, vai Lệnh Hồ Xung giúp tên tuổi của anh nhanh chóng nổi tiếng. Trong một lần xuất hiện tại quảng trường Tuyền Thành ở Tế Nam, sự kiện thu hút lượng lớn người hâm mộ đến mức ban tổ chức phải kéo dài chương trình đến tối.

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, Lý Á Bằng lại không cảm thấy vui vẻ như mọi người tưởng tượng. Anh giải thích rằng bản thân luôn cảm thấy an tâm khi những gì nhận được tương xứng với công sức bỏ ra. Khi trở thành ngôi sao, sự tung hô quá lớn khiến anh cảm thấy mình chưa cống hiến đủ để đón nhận tất cả những điều đó.

Sinh năm 1971, Lý Á Bằng từng ghi dấu ấn qua các phim “Anh hùng xạ điêu”, “Tiếu ngạo giang hồ”. Anh kết hôn với Vương Phi năm 2005, có con gái Lý Yên và ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ và có thêm con gái Hạ Hạ. Cuộc hôn nhân thứ hai của anh cũng kết thúc vào cuối năm 2025.

Hiện tại, Lý Á Bằng tập trung vào livestream bán hàng, kinh doanh lưu trú và duy trì các hoạt động thiện nguyện. Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm, nam diễn viên dường như lựa chọn đối diện cuộc sống bằng thái độ bình thản, để mọi chuyện diễn ra theo duyên số.