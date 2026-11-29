Nửa đầu tháng 12 dương lịch, cục diện tam hợp nâng đỡ đường công danh sự nghiệp nên tuổi Dậu có cơ hội thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Nhờ sự quyết đoán và bản lĩnh, con giáp này có thể chinh phục được lòng tin của mọi người, đưa tập thể tới thành công.

Tuy nhiên, khi có ý định phê bình ai bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn. Những lời nói quá trực tiếp chỉ khiến đối phương mất lòng và khó thu được kết quả như ý. Vì thế tuổi Dậu hãy cẩn trọng để đôi bên vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, có Chính Ấn giúp sức, con giáp này không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm vượt qua. Bạn có thể đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngũ hành tương xung, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến bạn nản lòng, có xu hướng muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời hỏi han về chuyện lập gia đình.

Con giáp tuổi Sửu

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến rõ ràng, mọi kế hoạch diễn ra trôi chảy, có khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Con giáp này biết rõ những thế mạnh của bản thân và luôn cố gắng tận dụng để làm điều có lợi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh năng động và quyết đoán nên có thể giành được cơ hội thành công cho mình. Tuy nhiên tuổi Sửu không nên phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của những người xung quanh, mọi lời nhận xét chỉ mang tính chất tham khảo, bản mệnh đừng để mình bị lạc hướng bởi quan điểm hay suy nghĩ của bất cứ ai.

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