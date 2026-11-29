Trong 9 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi sự nghiệp may mắn. Con giáp này muốn mình có thể thực hiện mọi việc được phân công một cách hoàn hảo, không có bất cứ sai sót gì cả. Thi cử, xin việc tốt đẹp, kết quả mỹ mãn.

Vận trình tài lộc cũng có chiều hướng đi lên. Bản mệnh có được doanh thu một ngày ổn định và có thêm những hợp đồng, khách hàng tốt. Dựa vào chút tài lẻ, con giáp này cũng có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 9 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được nợ. Song đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu tuổi Thìn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bản mệnh càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 9 ngày cuối tháng 10 âm lịch, nhờ Thiên Ấn nên Ngọ khá mạnh dạn và dứt khoát trong việc bày tỏ ý kiến của mình và giải quyết những việc còn tồn đọng. Bên cạnh đó con giáp này nên đòi quyền lợi cho mình nếu cảm thấy đang bị đối xử bất công, nếu cảm thấy bị ức hiếp quá mức thì nên thẳng thắn trao đổi với quản lý, cấp trên, bạn sẽ được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Nhị Hợp khuyến khích Ngọ mạnh tay kiếm tiền và đầu tư làm ăn trong hôm nay. Nếu muốn lấy lộc thì nên tiến hành những việc như khai trương, trang trí cửa hàng, văn phòng hoặc ký hợp đồng trong buổi sáng. Những người đang bỏ công sức cho một việc nào đó sẽ nhận được số tiền xứng đáng.

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