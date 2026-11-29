Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/11/2026, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được nợ. Song đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, bản mệnh hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu tuổi Thìn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm, bản mệnh càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng. Con giáp này đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/11/2026, Tam Hợp là tín hiệu tốt liên quan tới khía cạnh tình cảm của tuổi Tỵ. Hãy luôn tập trung vào xây dựng một phiên bản hoàn hảo của bản thân, nhưng cũng đừng quên cho phép chính mình trao đi tình cảm cho một ai đó. Đây có thể là một hành trình hứa hẹn, khiến bạn tin vào bản thân và trở nên rạng rỡ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy khả năng kiên nhẫn và thực tế đã giúp bạn định hướng đúng đắn trong công việc. Các dấu hiệu tích cực đang đến gần, khi sự cống hiến thầm lặng của bạn đã bắt đầu được ghi nhận bởi đồng nghiệp và cấp trên.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/11/2026, tuổi Hợi có nhiều niềm vui trong ngày Tam Hội, bạn có thể nhận thành quả mà bản thân mong đợi bấy lâu, đồng thời mở rộng mạng lưới mối quan hệ lành mạnh, thu hút những người cùng chí hướng vào cuộc sống. Thực ra bạn luôn có kế hoạch rõ ràng cho việc phát triển bản thân, vì vậy bạn sẽ dần gặt hái những kết quả xứng đáng cho sự kiên trì của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bản mệnh thời gian này cũng đã tốt, đó là thành quả của việc bạn đầu tư đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm. Cơ thể khỏe lên mỗi ngày đó mới là những gì bạn cảm nhận rõ lúc này.

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