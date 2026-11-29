Vừa bước qua tháng 12/2026, tuổi Tý rất thông minh và giàu kinh nghiệm. Nếu đang là lãnh đạo, chắc chắn con giáp này có thể nhận được sự tin tưởng của mọi người và đưa tập thể đi tới thành công. Những người làm công ăn lương bình thường cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân.

Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên trong ngày vô cùng hài hòa. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bản mệnh cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với đối phương để đưa ra những quyết định thống nhất. Dường như giữa hai người rất hiếm khi xảy ra tranh cãi, tình yêu vô cùng mặn nồng, khăng khít.

Con giáp tuổi Sửu

Vừa bước qua tháng 12/2026, cục diện Tam Hợp là cát tinh chiếu mệnh cho người tuổi Sửu trong hôm nay. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến. Vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm Thiên Tài lại là dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi

Vừa bước qua tháng 12/2026, tuổi Mùi gặp tam hợp nên vận trình sự nghiệp thoải mái hơn vì có quý nhân trợ giúp. Con giáp này đang làm công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình, vừa có thể thoải mái phô diễn tài năng mà vẫn có được không gian phát triển sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm riêng tư lại cần chú tâm nhiều hơn. Tuổi Mùi quyết đoán là tốt nhưng khi để cái tôi lên quá cao sẽ khiến bản mệnh không quan tâm tới cảm xúc, mong muốn của đối phương mà tự mình quyết định mọi chuyện. Chính vì thế, đôi bên rất dễ cãi vã, bất đồng khi không có được tiếng nói chung.

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