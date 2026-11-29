Trong 15 ngày tới, cát thần giúp cho tuổi Hợi có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ, thú vị, là tiền đề thôi thúc con giáp này nắm giữ những trách nhiệm mới. Bản mệnh hãy tự tin thể hiện và khẳng định bản thân, đừng vì bất cứ lý do nào mà chùn chân.

Tuy nhiên hôm nay, cục diện Thủy Thổ xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa không như ý, thậm chí có những kế hoạch mà tuổi Hợi đã đề ra nhưng lúc này bị hoãn lại, chưa thể thực hiện được. Bù lại thì con giáp này đã tìm được chỗ dựa tinh thần từ người thân.

Những người thân thiết không chỉ là chỗ dựa vững trãi mà còn cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích trong chuyện tình cảm cũng như cuộc sống. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho họ và hãy lắng nghe những ý kiến và suy nghĩ nghiêm túc về chúng.

Con giáp tuổi Thân

Trong 15 ngày tới, tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến lãnh đạo đánh giá bản mệnh rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Người tham gia thi cử cũng dễ dành được thành tích tốt, cốt là con giáp này tập trung vào làm bài thi để có thể phát huy đúng trình độ của mình. Kết quả của bản mệnh có thể khiến cho những ban giám khảo khó tính tính nhất cũng phải ngạc nhiên.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân sẽ phải nhận nỗi buồn. Có lẽ sự chần chừ, do dự quá lâu đã khiến bản mệnh bỏ lỡ người trong mộng của mình. Trong tương lai, con giáp này cần chủ động hơn nữa nếu đã phải lòng ai đó.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 15 ngày tới, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu có thể gặp được người có đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên có chung một đích đến nên có thể hợp tác thuận lợi với nhau, tương lai gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng lý tưởng. Trước hết, hãy thử trò chuyện và giữ quan hệ với mọi người, biết đâu trong số đó sẽ có nửa kia tương lai của bạn?

Thổ vượng cũng khuyên bạn chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Xã hội luôn luôn thay đổi, chẳng có bất cứ quan điểm nào là mãi mãi đúng đắn cả.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!