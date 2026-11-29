Từ ngày 21 đến 30/10 âm lịch, đường tài lộc cho tuổi Thìn có nhiều điểm tươi sáng. Con giáp này có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do những thành tích xuất sắc đã gặt hái được suốt thời gian qua. Cấp trên luôn nhận ra được sự cố gắng và nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của bản mệnh.

Trong thời gian này cũng rất thích hợp để người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có thể ký kết hợp đồng. Tuổi Thìn có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Bản mệnh cũng rất dễ gặp được người có cùng chí hướng với mình.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 21 đến 30/10 âm lịch, Chính Tài xuất hiện của người tuổi Tuất đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 21 đến 30/10 âm lịch, tuổi Dậu vô cùng may mắn khi có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, tài lộc vô cùng dồi dào. Đặc biệt những người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội làm ăn lớn, nếu nắm bắt cơ hội tốt thì tiền bạc thu về tay không ít.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên đường tình duyên của tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại, khúc mắc. Những người đã yên bề gia thất nên cân đối giữa thời gian dành cho công việc và cuộc sống riêng tư để tránh bị cuốn theo những mối lo toan đó mà dần xa cách với những người mình yêu thương.

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