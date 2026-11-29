Tía tô là cây thân thảo, có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và thường được sử dụng làm gia vị trong nhiều món ăn. Không chỉ góp phần tạo hương vị, lá tía tô còn chứa một số hợp chất thực vật như flavonoid, axit rosmarinic và axit chlorogenic. Những thành phần này đang được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và các tác động sinh học khác.

Nước tía tô có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như: Hỗ trợ tiêu hóa, giảm dị ứng, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân, chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch và hệ thần kinh. Nhờ chứa nhiều chất xơ, chất chống viêm và dưỡng chất tự nhiên, tía tô giúp nâng cao sức khỏe toàn diện.

Nước lá tía tô là thức uống thảo mộc được nấu từ lá tía tô tươi và nước sạch. Lá tía tô có chứa một số hợp chất thực vật tự nhiên, trong đó có các hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Chất chống oxy hóa là nhóm chất có thể hỗ trợ cơ thể giảm ảnh hưởng của quá trình oxy hóa, từ đó góp phần duy trì sức khỏe, không đồng nghĩa với việc nước lá tía tô có thể chữa bệnh mạn tính hoặc ngăn ngừa ung thư.

Hỗ trợ làm dịu cơ thể khi cảm lạnh nhẹ

Nước lá tía tô ấm thường được dùng trong dân gian khi cơ thể bị nhiễm lạnh, cảm lạnh nhẹ, sổ mũi hoặc cảm thấy khó chịu. Nhờ mùi thơm đặc trưng và tính ấm, nước lá tía tô có thể giúp làm ấm cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu hơn khi thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể mệt nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nên xem nước lá tía tô trị cảm như một phương pháp chữa cảm cúm, trị sốt hoặc thay thế thuốc hạ sốt. Nếu có sốt cao, khó thở, ho kéo dài, đau ngực hoặc mệt nhiều, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và xử trí phù hợp.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng

Nước lá tía tô ấm có thể giúp một số người cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu nhẹ. Mùi thơm tự nhiên của lá tía tô cùng cảm giác ấm khi uống có thể hỗ trợ làm dịu đường tiêu hóa trong một số trường hợp khó chịu nhẹ.

Dù vậy, nước lá tía tô hỗ trợ tiêu hóa không phải là cách điều trị rối loạn tiêu hóa. Nếu đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài, nôn ói nhiều hoặc đi ngoài ra máu, người bệnh cần đi khám sớm thay vì tự xử trí tại nhà.

Hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong

Uống nước lá tía tô đẹp da là thói quen được nhiều người quan tâm. Một số hợp chất chống oxy hóa trong lá tía tô có thể góp phần hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, nước thảo mộc này không phải là cách trị nám, trị mụn, làm trắng da nhanh hoặc thay thế các bước chăm sóc da cơ bản. Để da khỏe hơn, cần kết hợp chống nắng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và duy trì chế độ ăn cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi thay thế đồ uống nhiều đường

Nước lá tía tô ít năng lượng nếu không thêm đường. Vì vậy, người đang kiểm soát cân nặng có thể dùng nước lá tía tô như một lựa chọn thay thế nước ngọt, trà sữa hoặc các loại đồ uống nhiều calo.

Tuy nhiên, uống nước lá tía tô giảm cân không có nghĩa là nước lá tía tô giúp đốt mỡ, giảm mỡ bụng hoặc giảm cân cấp tốc. Việc giảm cân phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, giấc ngủ và chế độ ăn lành mạnh.

Lưu ý khi áp dụng cách uống lá tía tô

Nước lá tía tô có thể dùng như một loại đồ uống bổ sung nhưng không nên uống quá nhiều hoặc thay thế nước lọc, thuốc điều trị. Người bị trào ngược, viêm loét dạ dày nên hạn chế thêm chanh, giấm nếu gây khó chịu; người mắc bệnh tiểu đường cần kiểm soát lượng đường, mật ong. Người có tiền sử dị ứng với tía tô nên tránh sử dụng nếu xuất hiện phản ứng bất thường.

Khi chế biến, nên chọn lá tươi, có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch, không đun quá lâu và bảo quản lạnh nếu chưa dùng ngay, ưu tiên uống trong ngày. Nhìn chung, lợi ích của nước lá tía tô đối với sức khỏe và sắc đẹp vẫn cần thêm bằng chứng khoa học; sử dụng hợp lý cùng chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh mới là nền tảng chăm sóc sức khỏe lâu dài.