99% chị em nội trợ bỏ qua bước này khi xào giá đỗ khiến món ăn thâm đen, mềm nhũn

Dưới đây chính là cách làm giá đỗ xào ngon , ai cũng phải biết kẻo bị cười chê.

Giá đỗ xào là món ăn khá đơn giản, thế nhưng nếu bỏ qua bước này bạn sẽ chẳng thể có được món xào ngon giòn như ý.

Bạn nên chọn những cây giá trắng, mập và căng mọng bởi đấy là những cây giá mới, không bị để lâu ngày.

Khi chọn giá để làm món xào, bạn nên chọn giá đỗ xanh bởi loại giá này giòn ngọt, rất thích hợp với những món xào.

Cách làm giá đỗ xào mực ngon miễn chê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 300 gram giá đỗ.

- 400 gram mực ống tươi.

- 1 củ hành khô, vài nhánh hành lá và 1 củ tỏi.

- Gia vị: muối, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, tiêu.

Sơ chế nguyên liệu

Chần giá qua nước giấm loãng giúp giá khi xào không bị ra nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nước lên bếp đun sôi, sau đấy cho thêm một thìa café giấm. Khi nước đã sôi, cho giá vào chần trong 30 giây rồi vớt ra ngâm vào nước lạnh ngay. Công đoạn này sẽ giúp giá giữ được độ giòn ngon và màu trắng đẹp mắt. Đặc biệt, mẹo chần giá với giấm này còn giúp giá khi xào không bị ra nhiều nước, không bị thâm đen.

- Mực mang bóp với chút rượu trắng, muối hạt và gừng đập dập trong khoảng 10 phút để khử mùi tanh.

- Tiếp đến, bạn mang mực rửa thật sạch rồi thái miếng vừa ăn.

- Bắc nồi lên bếp, cho thêm nước vào đun sôi. Chờ nước sôi bùng trút hết mực vào trụng trong 1 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước lạnh, để ráo.

- Hành lá rửa sạch, thái khúc. Hành khô và tỏi đập dập rồi băm nhuyễn.

Tiến hành làm giá đỗ xào mực

Giá xào trắng tinh, giòn tan hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và ½ hành tỏi vào phi thơm. Trút mực vào xào cùng 2 thìa café nước mắm, 1 thìa hạt nêm. Đảo đều tay đến khi mực chín thì tắt bếp, trút mực ra đĩa.

- Rửa sạch chảo, tiếp tục bắc lên bếp và cho dầu cùng số hành tỏi còn lại vào. Cho giá đỗ vào xào cùng 1 thìa café nước mắm, 1 thìa café hạt nêm trong vài phút rồi cho số mực đã xào trước đấy vào đảo đều tay rồi tắt bếp.

Mực xào giá đỗ giòn ngon sần sật - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Cho giá đỗ xào mực ra đĩa, rắc hành lá và chút tiêu lên trên thì bạn đã có món xào ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!