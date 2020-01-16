Cách làm bánh bao đào tiên vừa ngon vừa lạ mắt để cúng ông Công ông Táo

Để thực hiện món bánh dễ làm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau.

Bánh bao là một món ăn quen thuộc đối với mọi người, tuy nhiên bánh bao hình trái đào tiên thì mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Với cách làm bánh bao trái đào tiên đơn giản này, chị em có thể trổ tài ngay.

- Bột nở: 5 gram.

- Dầu ăn: 30ml.

- Đường: 40 gram.

- Nước cốt dừa: 30ml.

- Trứng: 2 quả.

- Củ dền: 1 củ.

Cách làm bánh bao đào tiên

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Trộn hỗn hợp sữa tươi không đường + dầu ăn + đường + nước cốt dừa + bột nở vào một cái bát con (ngâm bát con trong nước ấm) khoảng 10 phút. Bước này gọi tắt là tạo men nở.

- Trộn ít muối vào bột mì (nhớ trộn đều tay).

- Củ dền ép lấy nước cốt để trang trí bánh.

Nước ép củ dền để tạo màu trang trí bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nhào bột

- Trộn hỗn hợp men nở vào bột mì và nhào bột đều tay đến khi có được lớp bột mịn, thành phẩm bánh sẽ đẹp và không bị rỗ.

Nhào bột bằng tay cho mịn bánh - Ảnh minh họa: Internet

- Thực hiện ủ bột trong vòng 2 tiếng để bột nở hết (để cục bột đã nhào vào bát, lấy màng bọc thực phẩm bọc kín lại, sau đó lấy một cái khăn ấm phủ lên trên, nhiệt độ ủ bột khoảng 25 – 30 độ).

- Sau khi hết thời gian ủ bột, nhào qua một lượt cho bột thật mềm, tiếp đó cho một ít bột mì + lòng trắng trứng + baking power và nhào thật đều (lưu ý bột càng mịn, càng dẻo thì càng tốt).

Bước 3: Tạo hình

- Cắt bột thành từng viên nhỏ khoảng 20 gram.

- Dùng tay vo tròn các viên bột và tạo chóp, tiếp đó dùng đầu tròn của thìa lượn theo viên bột và ấn sâu (nhìn sao cho giống trái đào là được).

Nặn bột thành hình trái đào - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng thìa lấy nước ép củ dền bôi lên đỉnh chóp của phần bánh vừa nặn.

Bước 4: Hấp bánh

- Đun sôi nước, xếp bánh vào xửng rồi bỏ vào nồi hấp trong khoảng 20 phút là chín.

Món bánh bao đào tiên đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, món bánh đào tiên đã được hoàn thành, bánh có hình dáng rất đẹp mắt, để cúng gia tiên hoặc ông Công ông Táo cũng rất hợp. Chúc các mẹ thành công với món bánh dễ làm này.