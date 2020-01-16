Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít

Với cách làm gà rán tẩm bột này bạn sẽ có ngay món ngon cho bé mà chẳng cần phải ra ngoài hàng.

Để làm món ngon với thịt gà này, bạn đừng quên chọn phần đùi to để khi rán thịt không bị cứng.

Chọn miếng đùi gà to - Ảnh minh họa: Internet

- 2 thìa bột năng.

- 300 gram bột mì.

- 300 gram bột chiên xù.

- Gia vị: muối, nước mắm, tiêu, tỏi.

Cách làm món gà rán tẩm bột

Bước 1: Sơ chế

Đùi gà đem rửa sạch với nước muối rồi chặt thành những miếng nhỏ (nếu để nguyên đùi thì dùng dao khứa vào phần thịt, khi ướp với gia vị thịt sẽ ngấm đều).

Khứa thịt gà để gia vị ngấm đều - Ảnh minh họa: Internet

- Đem phần thịt đã ướp cho vào lò vi sóng quay trong 3 phút (bước này để thịt không bị đỏ bên trong đồng thời sẽ ngấm gia vị hơn).

- Giã tỏi thật nhỏ sau đó trộn với muối, nước mắm, tiêu thành hỗn hợp gia vị vừa miệng ăn. Kế đến, đem ướp với phần thịt gà khoảng 20 phút.

- Đánh đều lòng đỏ trứng gà. Lăn phần thịt đã ướp qua 1 lớp bột năng và 1 lớp bột mì, tiếp đến nhúng vào trứng và cuối cùng lăn qua 1 lớp bột chiên xù.

Lăn phần thịt qua các lớp bột - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thực hiện rán

- Đổ dầu vào chảo, lưu ú dầu cần ngập hết miếng thịt để thịt được giòn và nhanh chín hơn.

- Sau khi dầu đã nóng già thì lần lượt cho gà vào chảo, vặn to lửa. Khi nào phần thịt đã chuyển sang màu vàng ruộm thì đảo một lần nữa là được.



Cho nhiều dầu khi rán thịt sẽ giòn và chín nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Gắp các miếng gà vừa rán bỏ vào bát (có lót sẵn giấy ăn để thấm hết dầu), đợi gà nguột là con yêu có thể ăn ngay được rồi.

Cách làm món gà rán tẩm bột đã được hoàn thành, đảm bảo các con sẽ mê tít. Các mẹ thử làm ngay vào ngày cuối tuần cho con yêu của mình nhé!