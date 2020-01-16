Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít

Nấu gì hôm nay 16/01/2020 05:00

Mẹ muốn đổi khẩu vị cho con chỉ cần học ngay cách làm gà rán tẩm bột thơm ngon này, đảm bảo bé kén ăn đến mấy cũng chẳng thể chê.

Với cách làm gà rán tẩm bột này bạn sẽ có ngay món ngon cho bé mà chẳng cần phải ra ngoài hàng.

Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít - Ảnh 1
Món gà rán tẩm bột được con yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị cho 2 khẩu phần ăn

Để làm món ngon với thịt gà này, bạn đừng quên chọn phần đùi to để khi rán thịt không bị cứng.

- 2 cái đùi gà to.

Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít - Ảnh 2
Chọn miếng đùi gà to - Ảnh minh họa: Internet

- 2 thìa bột năng.

- 300 gram bột mì.

- 300 gram bột chiên xù.

- Gia vị: muối, nước mắm, tiêu, tỏi.

Cách làm món gà rán tẩm bột

Bước 1: Sơ chế

Đùi gà đem rửa sạch với nước muối rồi chặt thành những miếng nhỏ (nếu để nguyên đùi thì dùng dao khứa vào phần thịt, khi ướp với gia vị thịt sẽ ngấm đều).

Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít - Ảnh 3
Khứa thịt gà để gia vị ngấm đều - Ảnh minh họa: Internet

- Đem phần thịt đã ướp cho vào lò vi sóng quay trong 3 phút (bước này để thịt không bị đỏ bên trong đồng thời sẽ ngấm gia vị hơn).

- Giã tỏi thật nhỏ sau đó trộn với muối, nước mắm, tiêu thành hỗn hợp gia vị vừa miệng ăn. Kế đến, đem ướp với phần thịt gà khoảng 20 phút.

- Đánh đều lòng đỏ trứng gà. Lăn phần thịt đã ướp qua 1 lớp bột năng và 1 lớp bột mì, tiếp đến nhúng vào trứng và cuối cùng lăn qua 1 lớp bột chiên xù.

Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít - Ảnh 4
Lăn phần thịt qua các lớp bột - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thực hiện rán

- Đổ dầu vào chảo, lưu ú dầu cần ngập hết miếng thịt để thịt được giòn và nhanh chín hơn.

- Sau khi dầu đã nóng già thì lần lượt cho gà vào chảo, vặn to lửa. Khi nào phần thịt đã chuyển sang màu vàng ruộm thì đảo một lần nữa là được.

Đổi khẩu vị với món gà rán tẩm bột, đảm bảo bé nào cũng mê tít - Ảnh 5
Cho nhiều dầu khi rán thịt sẽ giòn và chín nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Gắp các miếng gà vừa rán bỏ vào bát (có lót sẵn giấy ăn để thấm hết dầu), đợi gà nguột là con yêu có thể ăn ngay được rồi.

Cách làm món gà rán tẩm bột đã được hoàn thành, đảm bảo các con sẽ mê tít. Các mẹ thử làm ngay vào ngày cuối tuần cho con yêu của mình nhé!

Làm chân gà ngâm sả tắc, luộc với nước sôi hay nước lạnh, nhiều người làm sai bảo sao không giòn

Làm chân gà ngâm sả tắc, luộc với nước sôi hay nước lạnh, nhiều người làm sai bảo sao không giòn

Với cách làm chân gà ngâm sả tắc này, bạn sẽ có ngay món ngon giòn sần sật, chua ngọt đủ vị ngon đến khó cưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thịt gà món ngon dễ làm món ngon cho bé

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 41 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị