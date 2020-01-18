Nịnh chồng bằng món tai heo chua ngọt ngon khó cưỡng

Nấu gì hôm nay 18/01/2020 05:00

Từng miếng tai heo giòn sần sật sẽ khiến cả gia đình rất thích thú. Hãy cùng chúng tôi vào bếp để học ngay cách làm tai heo chua ngọt nhé.

Tết cổ truyền sắp đến rồi. Bạn đã có món gì ngon để chiêu đãi cả nhà chưa? Hãy thử vào bếp với cách làm tai heo chua ngọt, chắc chắn không chỉ chồng mà cả gia đình cũng sẽ khen không ngớt.

1. Nguyên liệu làm món tai heo chua ngọt

Để làm món tai heo chua ngọt, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Tai heo: 1 chiếc.

- Một ít rau mùi tây.

- 2 tép tỏi, 3 quả ớt khô, 1 hoa hồi, 1 mảnh quế, 2 lá nguyệt quế.

- 45ml dầu hào, 15ml nước tương, 30ml giấm gạo, 15ml rượu nấu ăn.

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Nguyên liệu chính của món tai heo chua ngọt là tai heo - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm tai heo chua ngọt

- Tai heo chà sạch bằng chanh hoặc muối, sau đó rửa lại dưới vòi nước rồi cho vào nồi. Thêm quế, hoa hồi, lá nguyệt quế và rượu nấu ăn với lượng nước vừa đủ, luộc cho chín.

- Trong thời gian luộc tai heo, bạn bóc vỏ tỏi rồi băm nhỏ. Ớt khô, rau mùi tây rửa sạch, đem ra thái nhỏ.

Nịnh chồng bằng món tai heo chua ngọt ngon khó cưỡng - Ảnh 2
Trong thời gian đợi tai heo chín thì sơ chế các loại nguyên liệu khác - Ảnh minh họa: Internet

Tai heo sau khi luộc chín thì đem thái thành từng sợi dài rồi cho vào tô. Tiếp theo, cho tỏi đã băm nhỏ vào bát, thêm nước tương, giấm, dầu hào vào trộn cho đều.

Nịnh chồng bằng món tai heo chua ngọt ngon khó cưỡng - Ảnh 3
Tai heo thái thành sợi và cho các loại gia vị vào một bát trộn đều - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn cho thêm rau mùi vào tô chứa tai heo rồi đổ phần gia vị vừa mới trộn vào. Thêm ớt khô và một thìa dầu ăn đã đun nóng vào trộn đều là xong.

Nịnh chồng bằng món tai heo chua ngọt ngon khó cưỡng - Ảnh 4
Cho tất cả các loại gia vị vào bát tai heo trộn đều -  Ảnh minh họa: Internet

3. Thành phẩm

Như vậy, chỉ với những bước đơn giản, bạn đã có ngay món tai heo chua ngọt ngon mà lạ miệng, hấp dẫn cả gia đình trong những ngày cuối tuần và ngay cả trong những ngày Tết Nguyên Đán cận kề.

Nịnh chồng bằng món tai heo chua ngọt ngon khó cưỡng - Ảnh 5
Thành phẩm là món tai heo giòn sần sật ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Món tai heo chua ngọt sẽ có đủ vị chua cay mặn ngọt. Khi ăn, vị của tai giòn sần sật, hòa quyện cùng với mùi thơm của các loại gia vị chắc chắn sẽ khiến bạn muốn thưởng thức mãi.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này.

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