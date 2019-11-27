Hướng dẫn cách nấu phá lấu tai heo ngon giòn, cực hấp dẫn

Có thể ăn cơm, ăn với bánh mì hoặc lai rai đều rất ngon. Phá lấu tai heo với công thức dễ làm nhưng không kém phần hấp dẫn. Hãy vào bếp trổ tài và cùng gia đình thưởng thức món ngon với những cách nấu phá lấu tai heo như sau:

Phá lấu tai heo với công thức dễ làm nhưng không kém phần hấp dẫn

Phá lấu tai heo là món ăn phổ biến ở Sài Gòn và được nhiều người yêu thích. Thường được làm từ đồ lòng heo như: lưỡi heo, bao tử và tai heo.

- 1 quả dừa tươi

- 2 thìa dầu hào

- 2 thìa nước tương

- 2 củ sả

- 1 củ hành tím

- 1 thìa đường

- 1 chút ngũ vị hương

- Muối, bột ngọt, tiêu

Cách làm phá lấu tai heo:

- Bước 1: Tai, mũi heo cạo sạch sẽ, nhổ hết lông, khoét bỏ phần lỗ tai rồi đem ngâm với muối và giấm. Có thể cắt đôi tai hoặc để nguyên tùy thích. Đem trụng qua nồi nước đang sôi 3 phút, vớt ra rửa lại nước lạnh, để ráo.

Sả rửa sạch đập dập rồi cắt khúc dài, hành khô đập dập.

- Bước 2: Đun sôi một nồi nước rồi cho 1 chút muối, sả đập dập, hành khô vào. Sau đó, bạn cho tai heo vào luộc sơ qua khoảng 1-2 phút rồi vớt ra và ngâm qua nước lạnh.

- Bước 3: Ướp tai heo với dầu hào, nước tương, muối, chút ngũ vị hương, tiêu, đường, bột nêm. Trộn đều và ướp trong chừng 30 phút cho tai heo ngấm gia vị.

Cách nấu phá lấu tai heo đơn giản

Bước 4: Đặt nồi tai heo đã ướp gia vị lên bếp và đem xào sơ qua để ngấm gia vị. Đổ nước dừa tươi ngập tai heo rồi nấu cho sôi lên, sau đó hạ lửa nhỏ và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đun tiếp cho đến khi nước trong nồi gần cạn, thịt chuyển màu vàng nâu đẹp thì tắt bếp.

Thái tai heo ra thành những miếng vừa ăn. Để ngon hơn, bạn có thể chấm tai heo với nước tương cùng với vài lát ớt khi ăn.

Cách 2

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 kg tai heo (hoặc mũi, lưỡi, ruột heo)

- 1 trái dừa xiêm

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng canh hạt nêm

- 2 củ tỏi; 4 củ hành tím

- 2 muỗng canh giấm

- 2 muỗng canh bột gia vị xá xíu (hoặc 1 muỗng canh bột ngũ vị hương)

- 2 muỗng canh dầu ăn

- Ăn kèm: dưa leo, hành lá, ớt trái, nước tương (xì dầu).

Cách nấu phá lấu tai heo đơn giản:

Bước 1: Rửa sạch tai, mũi heo sạch với muối và giấm, cắt thành miếng lớn vừa. Chuẩn bị sẵn một nồi nước đang sôi và trụng qua, vớt ra rửa lại nước lạnh, để ráo.

Ướp thịt với bột xá xíu hoặc bột ngũ vị hương, hạt nêm, đường dầu ăn, hành tỏi băm vào

Bước 2: Cho thịt vào đựng trong một hộp đựng lớn (âu, thố). Ướp thịt với bột xá xíu hoặc bột ngũ vị hương, hạt nêm, đường dầu ăn, hành tỏi băm vào.

Mang bao tay vào và trộn đều cho thịt thấm đều gia vị và đậy kín nắp hộp lại. Cho vào trong ngăn mát tủ lạnh và ướp vài giờ hoặc qua đêm.

Bước 3: Chặt dừa xiêm lấy nước, lọc qua rây.

Bước 4: Chuẩn bị nồi hoặc chảo lớn, cho thịt đã ướp cho vào và đảo cho thịt thấm. Tiếp theo, bạn đổ hết nước 1 trái dừa vào (nước dừa xâm xấp mặt thịt, nếu thiếu thì cho ít nước sôi vào).

Tai bóng đẹp, mềm, thơm mùi xá xíu không gắt

Bật lửa vừa và cứ nấu như vậy. Lâu lâu trở mặt thịt và nêm nếm gia vị lại theo ý thích (mặn hoặc ngọt). Đun cho đến khi nước cạn sền sệt thì tắt bếp (còn khoảng 1/2 chén ăn cơm nước). Gắp tai ra đĩa.

Yêu cầu thành phẩm: Tai bóng đẹp, mềm, thơm mùi xá xíu không gắt. Thịt có màu đỏ cam rất tươi

Ăn kèm phá lấu tai heo với nước tương hay dùng với bánh mì nóng giòn chấm với nước sốt phá lấu rất ngon.

Ăn kèm phá lấu tai heo với nước tương hay dùng với bánh mì

Cách 3

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm phá lấu tai heo

2 tai heo, rượu

Hành, tỏi thái nhuyễn

2 muỗng canh dầu hào

2 muỗng canh nước tương

1 gói ngũ vị hương

1 muỗng canh đường

1 muỗng cafe bột nêm

Nửa muỗng cafe muối

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Rửa sạch tai heo bằng rượu và xử lý phần lông tai cho thật sạch sẽ.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu trên vào nồi, trộn và xoa đều lên tai heo.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp và cho chút dầu vào làm nóng. Cho tai heo vào chiên cho săn lại. Sau đó, cho hết phần nguyên liệu ướp vào. Đổ thêm nước vào cho đến qua phần tai heo.

Bước 4: Bắc nồi lên bếp và vặn lửa nhỏ nấu trong 1h. Đậy nắp lại và thường xuyên trở tai qua lại.

Kiểm tra lại tai mềm, phần sốt đã sệt lại thì tắt bếp. Chờ cho tai nguội đem thái thành miếng vừa ăn.

Phá lấu tai heo là món ăn có hương vị hấp dẫn

Cách 4

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 cái tai heo

1 trái chanh

1 trái dừa

2 củ hành tím

Dầu hào, nước tương, ngũ vị hương, muối, đường, tiêu, ớt bột

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Sơ chế tai heo, rửa sạch và nhổ sạch lông. Sau đó đem ngâm với nước muối và giấm và rửa lại thật sạch. Để nguyên hoặc cắt làm hai. Hành tím đâm nhuyễn.

Bước 2: Đun một nồi nước cho thật sôi rồi cho tai heo vào. Sau khoảng 4 phút, bạn vắt thêm 1 miếng chanh và cho tí muối vào luộc cùng.

Vớt ra và cho vào ngâm trong nước nguội. Cho tai heo vào nồi nêm với các gia vị như sau : 2 muỗng ăn cơm dầu hào, 3 muỗng ăn cơm nước tương, 1 muỗng ăn cơm đường đầy, 1/2 muỗng cafe bột ngũ vị hương, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe ớt bột (tuỳ thích).

Cho hành tím đã băm nhuyễn vào trộn đều để tai heo thấm gia vị trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Bắc nồi lên bếp và cho phần tai heo đã ngấm gia vị vào. Đun với lửa nhỏ và thường xuyên lật đều 2 bên cho tai heo thấm gia vị và có màu đẹp mắt.

Bày ra dĩa và rắc thêm tí tiêu và vài cọng ngò cho thơm ngon và đẹp mắt hơn

Chặt lấy miệng quả dừa và đong khoảng 1 chén ăn cơm rưỡi. Đổ nước dừa vào nồi và vặn lửa lớn đun sôi rồi vặn lửa nhỏ nấu khoảng 15 phút.

Vớt lấy tai heo ra và cắt thành miếng vừa ăn. Tiếp đó, bạn cho lại vào nồi. Nêm tai heo với gia vị cho vừa ăn và đảo cho gia vị ngấm khoảng 5 phút là hoàn tất.

Cuối cùng, bạn bày ra dĩa và rắc thêm tí tiêu và vài cọng ngò cho thơm ngon và đẹp mắt hơn.

Cách 5

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 cái tai heo

Dưa leo

2 muỗng canh nước tương (có thể sử dụng kaki shouyu nếu bạn đang ở Nhật)

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh đường

1 muỗng cà phê bột ngọt

2 muỗng cà phê mật ong

5g bột ngũ vị hương

3 muỗng cà phê bột nêm

Một ít nghệ và hành tỏi băm

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Sơ chế tai heo và luộc sơ, rửa qua nước lạnh. Cắt làm đôi ướp chung với các gia vị đã chuẩn bị sẵn khoảng 1 tiếng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp và phi tỏi, hành cho thơm, sau đó cho tai heo vào. Đảo qua lại cho tai heo săn lại.

Nêm lại với gia vị và đổ nước dừa cho ngập phần tai heo. Vặn lửa nhỏ và nấu cho đến khi sệt lại.

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Cắt tai heo thành miếng vừa ăn và múc phần nước sốt để riêng ra trong bát

Cắt tai heo thành miếng vừa ăn. Múc phần nước sốt để riêng ra trong bát. Nếu bạn thích vị đậm đà thì chấm tai heo với nước sốt, hoặc chỉ để chấm dưa leo không cũng được.

Cách nấu phá lấu tai heo vừa thơm ngon vừa rất dễ làm. Cuối tuần chị em hãy làm món ăn hương vị hấp dẫn này để cả nhà lai rai nhé!