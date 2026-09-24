Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 24/09/2026 21:00

Về phần bố mẹ tôi, tuy là có đông con nhưng các anh chị tôi cuộc sống cũng khó khăn nên không thể lo cho bố mẹ đủ đầy. Thành ra, tôi con thứ, lại là con gái đã lấy chồng nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm chính việc phụng dưỡng bố m

Gia đình tôi đông anh chị em, tôi là con thứ, lấy chồng xa nhà nên không ở gần để chăm sóc bố mẹ được. Bố mẹ tôi hiện đang sống chung với hai đứa em đang học đại học của tôi. Các em khá ngoan, chăm chỉ học tập nên hàng tháng đều có học bổng để trang trải. Nhờ vậy mà bố mẹ tôi không cần phải chạy vạy để lo cho các em ăn học.

Về phần bố mẹ tôi, tuy là có đông con nhưng các anh chị tôi cuộc sống cũng khó khăn nên không thể lo cho bố mẹ đủ đầy. Thành ra, tôi con thứ, lại là con gái đã lấy chồng nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm chính việc phụng dưỡng bố mẹ. Tôi biết đó là bổn phận làm con, phần thì cũng thương bố mẹ và các anh chị nên tôi luôn muốn cố gắng chăm sóc lo toan cho bố mẹ càng nhiều càng tốt.

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn bạc với chồng về chuyện này. 

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trình bày rõ quan điểm của mình, rằng từ nay về sau tôi sẽ không giữ tiền lương và quản lý chi tiêu của chồng nữa. Anh ấy cũng hoàn toàn có thể tự gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ mình giống như tôi. Thay vào đó, hàng tháng, tôi và anh mỗi người sẽ đảm nhận những nhiệm vụ, những khoản phải chi trả riêng trong tổ ấm của mình. Chẳng hạn, anh lo tiền học cho con, tôi lo tiền cơm nước chợ búa… Ngoài ra, cả hai sẽ có chung một ngân quỹ, để cùng tiết kiệm phòng hờ lúc đau ốm hoặc lúc cần dùng đến. Còn lại, tiền của ai người nấy tự chi tiêu cho hợp lý.

Cách tính của tôi ngay lập tức được anh ủng hộ “hai chân hai tay”. Tôi cũng thấy khá nhẹ nhõm, không còn thấp thỏm lo bị gia đình chồng nói ra nói vào vì con gái đã lấy chồng vẫn gửi tiền biếu bố mẹ. Hàng tháng, tôi vẫn gửi tiền đều đều về nhà từ chính tiền tôi làm ra. Để tăng thêm thu nhập của riêng mình, tôi tìm thêm một vài việc làm tay trái như viết lách cho các blog nấu ăn - nội trợ. Ngẫm lại mới thấy, giữa vợ chồng có những việc không nên quá nóng vội, cũng không nên giấu giếm nhau, chỉ cần cùng nhau tìm ra cách giải quyết thì cuộc sống lúc nào cũng êm đềm.

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