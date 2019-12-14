Đừng kho, thịt lợn đem nấu thế này mới nhiều dinh dưỡng!

Nấu gì hôm nay 14/12/2019 14:47

Với cách làm bắp cải cuốn thịt hấp sau đây bạn sẽ có món ăn ngọt thanh hấp dẫn, cả nhà ăn ngon mà không lo bị ngấy.

Cùng bắt tay vào bếp học cách làm bắp cải cuốn thịt hấp nào!

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Lá bắp cải.

- Thịt lợn băm nhuyễn: 200gr, bạn có thể dùng thịt nạc nguyên hoặc thịt nửa nạc nửa mỡ tùy vào sở thích của gia đình.

- Cà rốt: 1/2 củ.

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Chọn thịt lợn tươi, ngon để món bắp cải cuốn thịt hấp thêm ngọt vị - Ảnh minh họa: Internet

- Nấm hương, mộc nhĩ.

- Hành lá.

- Hạt nêm, hạt tiêu.

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Lựa chọn lá bắp cải tươi, không bị gãy - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bắp cải cuốn thịt hấp:

Bước 1:

- Cà rốt thái hạt lựu.

- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch sau đấy băm nhỏ.

- Hành lá: Đem chia một nửa thái nhỏ, một nửa tách lá để riêng, sửa sạch và chần qua nước sôi.

Bước 2:

Lá bắp cải rửa sạch, giữ nguyên lá không bị rách. Dùng dao tước mỏng đi phần cọng cứng của lá.

Bước 3:

Thịt băm ướp với 1 thìa hạt nêm, 1 ít hạt tiêu, nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt và hành lá thái nhỏ trong 10 phút cho ngấm đều. Các bạn có thể cho thêm 1 thìa cà phê dầu hào ướp cùng cho gia vị thêm ngọt đậm đà.

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Dùng bắp cải cuốn thịt là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4:

Chần lá bắp cải bằng nước sôi.

Bước 5:

Mở lá bắp cải ra, dùng thìa múc thịt cho vào lá rồi cuốn lại như gói nem. Dùng lá hành xanh đã chần qua buộc lại cố định để thịt không bị bung ra khỏi lá bắp cải vừa cuốn.

Bước 6:

Chuẩn bị nồi hấp, hấp bắp cải cuốn thịt trong 20 phút là bạn có thể thưởng thức.

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Món bắp cải cuốn thịt hấp thơm ngon, ngọt thanh - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm bắp cải cuốn thịt hấp, thịt sẽ giữ được độ mềm, ngon kết hợp với độ ngọt của rau bắp cải sẽ cho hương vị ngọt thanh khó cưỡng.

Chúc các bạn vào bếp với món ngon dễ làm, bổ dưỡng cho cả gia đình vào ngày đông lạnh.

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