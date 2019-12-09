Cách làm kim chi cải thảo cực giòn, không tách nước, chuẩn công thức Hàn Quốc

Nấu gì hôm nay 09/12/2019 10:17

Thay vì phải ra hàng quán ăn đắt đỏ, bạn có thể học ngay cách làm kim chi cải thảo siêu dễ lại chuẩn vị chiêu đãi cả nhà. Dám chắc, ai ăn xong cũng ghiền.

Thực tế, cách làm kim chi cải thảo không quá khó. Chỉ cần bạn biết được bí quyết dưới đây.

1. Nguyên liệu

- 3kg cải thảo.

cach lam kim chi cai thao 1
Lựa chọn rau cải thảo tươi ngon - Ảnh minh họa: Internet

- 2 trái táo, 1 củ cải trắng, 2 củ cà rốt, 70g bột gạo.

- 400ml nước, 120g muối biển, 40g đường, 70g ớt bột Hàn Quốc.

- 4 nhánh sả, 1/2 bó lá hẹ nhỏ, 2 củ hành tây, 5 tép tỏi, 2 miếng gừng nhỏ.

2. Cách làm kim chi cải thảo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cải thảo cắt khúc vừa ăn. Bỏ cải thảo vừa cắt vào âu, cho 2/3 chén nước cùng muối vào xóc  đều.

cach lam kim chi cai thao 2
Cải thảo được cắt khúc, miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Để cải thảo vừa cắt vào ngâm nước muối 2 tiếng trước khi xả qua nước lạnh nhiều lần. Sau đó, vớt cải thảo ra để ráo nước.

- Cà rốt, củ cải, táo đều gọt vỏ, có thể bào hoặc thái sợi nhỏ. Hành thái nhỏ, hẹ thái khúc vừa.

cach lam kim chi cai thao 3
Cà rốt, củ cải đều được thái sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Làm nước sốt

- Cho bột gạo vào nước rồi hòa tan và bắc lên bếp khuấy lửa vừa. Khuấy đều tay đến khi bột gạo chín, sánh mịn thì bạn tắt bếp, để nguội.

- Các loại gia vị: Hành tây thái nhỏ cùng tỏi, gừng, bột gạo đã nguội rồi cho vào máy xay nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp vừa được xay nhuyễn ra tô, cho bột ớt, đường, muối trộn đều. Bạn nên nếm thử để xem vừa miệng chưa và điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình.

cach lam kim chi cai thao 4
Khi làm nước sốt, bạn nên nếm thử để điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Trộn kim chi

- Cải thảo, cà rốt, củ cải, táo, hành, hẹ cho vào một chiếc âu hoặc chậu. Đổ hỗn hợp nước sốt vừa làm lên trên, đeo bao tay rồi trộn đều.

- Thực hiện xong cho kim chi cải thảo vào hộp, đậy nắp, để ngăn mát tủ lạnh, một ngày sau bạn đã có thể sử dụng.

cach lam kim chi cai thao 5
Thành phẩm món kim chi cải thảo cay ngon cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đúng cách bạn sẽ có món kim chi đúng chuẩn vừa cay cay, giòn giòn mà lá cải thảo vẫn giữ được màu trắng, không mềm, nhũn. Chỉ với vài bước đơn giản trong cách làm kim chi cải thảo bạn đã có món ngon dễ làm cho cả gia đình mình vào những ngày đông lạnh. Chúc bạn thành công!

3 bước đơn giản xong ngay cơm chiên kim chi Hàn Quốc

3 bước đơn giản xong ngay cơm chiên kim chi Hàn Quốc

Cuối tuần bạn muốn bữa ăn trở nên nhanh gọn để có thời gian nghỉ ngơi thì hãy học ngay cách làm cơm chiên kim chi Hàn Quốc vừa ngon lại hấp dẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kim chi món Hàn ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở