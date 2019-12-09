Cách làm kim chi cải thảo cực giòn, không tách nước, chuẩn công thức Hàn Quốc

Thay vì phải ra hàng quán ăn đắt đỏ, bạn có thể học ngay cách làm kim chi cải thảo siêu dễ lại chuẩn vị chiêu đãi cả nhà. Dám chắc, ai ăn xong cũng ghiền.
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Thực tế, cách làm kim chi cải thảo không quá khó. Chỉ cần bạn biết được bí quyết dưới đây.
1. Nguyên liệu
- 3kg cải thảo.
- 2 trái táo, 1 củ cải trắng, 2 củ cà rốt, 70g bột gạo.
- 400ml nước, 120g muối biển, 40g đường, 70g ớt bột Hàn Quốc.
- 4 nhánh sả, 1/2 bó lá hẹ nhỏ, 2 củ hành tây, 5 tép tỏi, 2 miếng gừng nhỏ.
2. Cách làm kim chi cải thảo
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Cải thảo cắt khúc vừa ăn. Bỏ cải thảo vừa cắt vào âu, cho 2/3 chén nước cùng muối vào xóc đều.
- Để cải thảo vừa cắt vào ngâm nước muối 2 tiếng trước khi xả qua nước lạnh nhiều lần. Sau đó, vớt cải thảo ra để ráo nước.
- Cà rốt, củ cải, táo đều gọt vỏ, có thể bào hoặc thái sợi nhỏ. Hành thái nhỏ, hẹ thái khúc vừa.
Bước 2: Làm nước sốt
- Cho bột gạo vào nước rồi hòa tan và bắc lên bếp khuấy lửa vừa. Khuấy đều tay đến khi bột gạo chín, sánh mịn thì bạn tắt bếp, để nguội.
- Các loại gia vị: Hành tây thái nhỏ cùng tỏi, gừng, bột gạo đã nguội rồi cho vào máy xay nhuyễn.
- Đổ hỗn hợp vừa được xay nhuyễn ra tô, cho bột ớt, đường, muối trộn đều. Bạn nên nếm thử để xem vừa miệng chưa và điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình.
Bước 3: Trộn kim chi
- Cải thảo, cà rốt, củ cải, táo, hành, hẹ cho vào một chiếc âu hoặc chậu. Đổ hỗn hợp nước sốt vừa làm lên trên, đeo bao tay rồi trộn đều.
- Thực hiện xong cho kim chi cải thảo vào hộp, đậy nắp, để ngăn mát tủ lạnh, một ngày sau bạn đã có thể sử dụng.
Thực hiện đúng cách bạn sẽ có món kim chi đúng chuẩn vừa cay cay, giòn giòn mà lá cải thảo vẫn giữ được màu trắng, không mềm, nhũn. Chỉ với vài bước đơn giản trong cách làm kim chi cải thảo bạn đã có món ngon dễ làm cho cả gia đình mình vào những ngày đông lạnh. Chúc bạn thành công!