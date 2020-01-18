Cách bày biện mâm ngũ quả đẹp, ý nghĩa của từng loại quả không phải ai cũng biết

Mâm ngũ quả thường bao gồm từ 5 đến 9 loại quả (ngũ là tên gọi tượng trưng), tùy thuộc vào kinh tế và quan niệm của từng nhà để lựa chọn các loại quả phù hợp.

Mâm ngủ quả tượng trưng cho ước muốn về một năm mới đủ đầy, sung túc của người Việt vào dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bày mâm ngũ quả đẹp cũng như ý nghĩa của từng loại hoa quả.

Cách bày biện: Nải chuối sẽ đặt ở giữa mâm, trong lòng nải chuối là bưởi hoặc dưa hấu và phật thủ ở trung tâm, tiếp đến sẽ trang trí các loại quả khác xung quanh.

Trong mâm ngũ quả bắt buộc phải có: nải chuối (xanh hoặc chín đều được), phật thủ (đây là 2 loại quả chính trong mâm ngũ quả của 3 miền: Bắc, Trung, Nam).

Về màu sắc: Mâm ngũ quả có càng nhiều màu càng tốt, vừa đẹp về phần nhìn, vừa mang nhiều ý nghĩa từ các loại hoa quả.

Ý nghĩa của từng loại hoa quả

1. Chuối

Nải chuối gồm nhiều quả, có hình vòng cung chụm lại vào nhau, tượng trưng cho hình ảnh đông con cháu là phúc của mọi nhà.

Chuối tượng trưng cho con cháu sum vầy - Ảnh minh họa: Internet

Dù mỗi người làm việc và sinh sống ở những nơi khác nhau thì khi Tết đến xuân về, gia đình sẽ đoàn tụ, con cháu sum vầy bên ông bà, bố mẹ.

2. Phật thủ

Đúng với tên gọi, quả Phật thủ gồm nhiều tai (nhánh) xếp sát nhau giống như bàn tay của Phật đang che chở cho gia đình.

Phật thủ tượng trưng cho sự che chở của Phật - Ảnh minh họa: Internet

Mâm ngũ quả có quả Phật thủ thay cho lời mong ước của gia chủ: Hy vọng một năm mới luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

3. Quả trứng gà (quả lê ki ma)

Quả trứng gà theo cách gọi của người miền Bắc, tượng trưng cho lộc con cái trời cho. Đặc biệt đối với những cặp vợ chồng trẻ mới cưới, bày biện mâm ngũ quả có quả trứng gà với ước mong sớm có tin vui.

Quả lê ki ma tượng trưng cho con cháu đầy đàn - Ảnh minh họa: Internet

4. Thanh long

“Thanh” có nghĩa là “thăng”, "long" có nghĩa là “rồng”, quả thanh long biểu tượng cho hình ảnh con rồng đang bay lên cao, chúc cho gia chủ năm mới làm ăn phát đạt.

5. Dưa hấu

Quả dưa hấu gắn liền với sự tích Mai An Tiêm, nhờ chịu thương chịu khó đã làm nên một mùa màng bội thu.

Dưa hấu tượng trưng cho mùa màng bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Bày quả dưa hấu trong mâm ngũ quả cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, hy vọng sang năm mới làm ăn suôn sẻ, đánh đâu thắng đấy.

6. Quả lê

Hình ảnh quả lê tượng trưng cho sự thịnh phát, chữ “lê” có nghĩa là “lên” với mong ước công danh rạng rỡ, sự nghiệp phát triển.

7. Quả xoài

Chữ “xoài” gọi lệch là “xài”, hi vọng sang năm tiền tiêu xài mãi không hết, báo hiệu một năm no đủ, sung túc, gặp nhiều thành công.

Quả xoài tượng trưng cho tiền nhiều, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chúng ta đã biết cách bày mâm ngũ quả sao cho đẹp và hiểu được ý nghĩa sâu xa của các loại hoa quả. Năm mới sắp đến rồi, hi vọng chị em sẽ trổ tài để bày mâm ngũ quả thật nhiều màu sắc và ý nghĩa.