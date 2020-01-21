Mực nấu thế này đảm bảo chẳng còn mùi tanh, giòn ngọt trắng tinh, ai ăn cũng mê

Nấu gì hôm nay 21/01/2020 05:00

Chẳng cần kỳ công, chỉ cần học ngay cách làm mực hấp gừng vô cùng đơn giản này bạn sẽ có ngay món ăn thơm lừng, giòn sần sật và không hề bị tanh.

Nếu thích ăn mực nhưng ngại mùi tanh của nó thì bạn hãy bỏ túi cách làm mực hấp gừng cực đơn giản này. Chẳng những khử sạch mùi tanh, bạn còn có ngay món hấp ngon xoắn lưỡi, ăi ăn cũng tấm tắc khen.

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Cách làm mực hấp gừng vô cùng đơn giản  - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Không chỉ là món ăn vặt ngon, mực hấp gừng còn là món ăn giải ngán ngày Tết vô cùng hấp dẫn.

- 500gr mực tươi.

- Gừng, hành tím, tỏi mỗi thứ 1 củ.

- Vài cây hành lá.

- 2 quả ớt sừng.

- 1 quả chanh tươi.

- Gia vị: muối, nước mắm, đường, rượu trắng.

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Việc rửa với rượu và gừng sẽ giúp mực được khử sạch mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mực hấp gừng ngon

- Mực sau khi mua về làm thật sạch, sau đấy rửa với nước có pha chút rượu trắng và gừng đập dập rồi để ráo. Việc rửa với rượu và gừng sẽ giúp mực được khử sạch mùi tanh hiệu quả.

- Dùng dao khứa vào đường lên trên thân mực để món ăn nhanh chín, thấm đều gia vị.

- Gừng sau khi cạo vỏ bạn thái sợi thật nhỏ, ớt sừng bỏ hạt thái lát, hành lá rửa sạch cắt khúc dài khoảng 5cm, chanh vắt lấy nước cốt.

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Hấp cách thủy khoảng 10 phút thì mực đã chín, giòn ngon sần sật - Ảnh minh họa: Internet

- Mực sau khi đã ráo nước bạn cho vào tô, ướp cùng chút muối, nước mắm trong 20 phút cho ngấm gia vị.

- Cho ½ gừng thái sợi, ớt sừng vào trộn cùng rồi trút mực vào đĩa và hấp cách thủy khoảng 10 phút thì nhấc  ra.

Cách làm nước chấm

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Nước mắm gừng sẽ giúp món ăn thêm đậm đà - Ảnh minh họa: Internet

- Cho phần gừng còn lại, tỏi, 2 thìa đường vào cối giã thật nhuyễn. Sau đấy, bạn cho thêm 5 thìa nước mắm, 2 thìa nước cốt chanh khuấy đều thì đã có ngay chén nước mắm gừng đậm đà, chua cay mặn ngọt đủ vị.

Thành phẩm

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Mực hấp gừng ăn mãi không chán - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, ớt và chút tiêu thì bạn đã có ngay món ngon ngày Tết hấp dẫn cho cả gia đình.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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